Mangalia se întoarce cu faţa la mare

08:03:07 / 24 Februarie 2014

mangalia

predecesorii primarului si au batut joc de oras de statiuni de cetatteni au jumulit tott ce au putut si asteapta sa vina iar țOare nu le e rusine sa mai apaqra in fayta oamenilor cand stiu ca au lasat un oras jecmanit si decolorat dupa spoielele lui tus ac .Acum ce folos ca s a facut o bucata de faleza daxca e plina de potai fecalșe urina chiar si pe plaja chiar vara in plin sezon plin de comunitari agresivi care ataca turistii mai cales pe cei straini cred ca le miroase ca nu sunt de ai locului si in fiecare sezon sunt victime care nu cred csa le face placere sa si aminteasca de sejurul la callatis .Tot despre frumoasa faleza inaugurata dl primar ar trebui sa stie ca nu e luminata ope o bucata buna ,e bezna si agresoriii pot opera in conditii sigure .Acum este jale plaja plina de peturi si toate mizeriile scoase de marea suparata .De ce nu se face putina curatenie chiar daca nu e sezon .Daca nu au bani au pe cei cu ajutoare csocialre sau salariartii prionmariei sau voluntari Un pic de initiativa .Parerea mea e ca sunt prea multe nefacute si toti cei responsabili au orbul gainilor ori se pkllimba numai pe Coasta de Azur .