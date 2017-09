Mangalia se scufundă... în datorii!

Degeaba au țipat consilierii social democrați din Mangalia că primarul liberal Cristian Radu vrea să împovăreze bugetul local prin contractarea unui credit nerambursabil. Beneficiind de o majoritate confortabilă în Consiliul Local, edilul Cristian Radu a reușit să treacă, cu ajutorul aleșilor PNL și UNPR, proiectul prin care Primăria Mangalia va contracta un împrumut rambursabil de peste 60 milioane de lei. Potrivit reprezentantului financiar ce se va ocupa de contractarea împrumutului, plățile aferente acestei datorii vor începe să curgă după trei ani, datoria urmând să fie stinsă în 12 - 15 ani. Anual, dobânda ar urma să fie de circa 2 milioane de lei. În acest fel, prin contractarea celor 60.341.185 de lei, gradul de îndatorare a Mangaliei va atinge nivelul maxim în 2021.

Evident, discuțiile pe această temă au fost, după cum era de așteptat, unele interminabile. Subiectul cel mai spinos a fost atins de consilierii din Opoziție, care au arătat că împrumutul nu are, deocamdată, stabilit un obiectiv anume, fiind vorba despre programe de modernizare sau reparații (precum la cinematograful „Pescăruș“ sau reparații ale unor străzi din oraș). „Mai vedem dacă Primăria va reuși să obțină cei 60 de milioane de lei, pentru că acest împrumut trebuie să aibă girul Ministerului de Finanțe. Cum primarul Cristian Radu nu a prezentat concret proiectele pentru care vrea să acceseze acești bani, ci a spus, așa, la nivel general, mă îndoiesc de faptul că MF își va da acceptul“, a spus unul dintre consilierii PSD. În cele din urmă, după o ceartă zdravănă între Putere și Opoziție, majoritatea și-a spus cuvântul: consilierii PNL și UNPR (11 din 19 consilieri) au votat pentru contractarea împrumutului, în timp ce membrii PSD, ALDE și PMP s-au declarat împotrivă, dorind ca Mangalia să fie modernizată din bani europeni sau de la Guvernul României și nu din credite.

BANI PENTRU MODERNIZAREA A PESTE 100 DE STRĂZI?

Edilul Cristian Radu a declarat, de partea cealaltă, că finanţarea rambursabilă va fi folosită pentru realizarea lucrărilor de modernizare a peste o sută de străzi din Mangalia, a Casei de Cultură şi cinematografului „Pescăruş“. „Investiţia în infrastructura publică este primordială, dacă dorim dezvoltare economică. Am făcut permanent demersuri de găsire a unor surse alternative de finanţare, cum ar fi bani europeni sau fonduri guvernamentale“, a explicat edilul Mangaliei. Totodată, el a spus că fondurile proprii ale bugetului local nu sunt suficiente pentru investiţiile în infrastructură. „Potrivit unui calcul simplu, o stradă nu poate fi asfaltată niciodată din banii încasaţi din taxele şi impozitele plătite de locuitorii acelei străzi. De aceea, orice Primărie are nevoie de surse externe, cum ar fi fonduri UE, guvernamentale sau împrumuturi“, a spus primarul Mangaliei. Edilul a punctat că axele europene de finanţare s-au deschis anul trecut şi s-au depus deja câteva proiecte, aflate în perioada de evaluare, în vederea finanţării. „Oraşul nostru are nevoie de investiţii astăzi, nu mâine, şi stă în puterea noastră, a Consiliului Local, a cetăţenilor de fapt, să le facem în termene scurte, rezonabile. Mangalia nu este la primul împrumut contractat, având deja în derulare un credit din 2006. Mai mult, municipiul Mangalia a fost unul dintre pionierii finanţării investiţiilor prin împrumut cu obligaţiuni, emiţând în anul 2001 obligaţiuni pentru amenajarea aleii pietonale aferente falezei în zona sudică a zonei urbane şi pentru demararea lucrărilor de construire a sălii de sport a Liceului „Callatis“. Împrumutul nu va avea un impact negativ asupra locuitorilor, nu vor creşte taxele şi impozitele locale“, a mai subliniat primarul Mangaliei.