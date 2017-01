Mangalia şi staţiunile administrate de Primărie, în evaluare

Municipiul Mangalia şi cele şase staţiuni pe care le administrează vor fi evaluate din punctul de vedere al potenţialului turistic de către o organizaţie europeană, The Coastal and Marine Union, cu biroul central în Olanda, măsurători care vor fi efectuate în parteneriat cu Primăria Mangalia. Măsurătorile potenţialului turistic vor fi efectuate în cadrul unui proiect amplu intitulat “Webseaco Project - Western Black Sea Coast Project”, în perspectiva obţinerii premiului Calităţii Coastei, care se acordă la nivel internaţional. Potrivit Biroului de presă al Primăriei, pentru prima activitate a proiectului, la Mangalia s-au deplasat doi reprezentanţi ai organizaţiei din Olanda, specialişti în managementul costier, Nils Bloem şi Lars van Gerderen, care vor colabora, pe parcursul lunii octombrie, cu echipa locală din cadrul Serviciului Prognoză, Proiecte, Turism, Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei. Prima activitate din cadrul proiectului are ca scop pregătirea informaţiilor necesare pentru ca Primăria Mangalia să poată aplica la premiul Calităţii de Coastă. „Proiectul are în vedere studiul întregului teritoriu al comunităţii (Mangalia şi staţiunile aferente). Se urmăreşte scoaterea în evidenţă a tuturor problemelor pe care Primăria le întâmplină în zona de sud a litoralului. De asemenea, se vor scoate în evidenţă şi punctele tari, dar şi cele slabe, care vor fi monitorizate, făcându-se totodată comparaţii cu alte comunităţi care au obţinut Calitatea de Coastă, pentru a oferi cetăţenilor o imagine clară despre situaţia zonei de coastă a localităţii. Mangalia va deschide, astfel, posibilităţi de cooperare cu alte comunităţi costiere, va realiza schimburi de experienţă cu aceste oraşe, va organiza şi va participa la work-shop-uri şi va fi invitată la evenimentul anual Quality Coast. Autoritatea locală va primi sprijin pentru a îmbunătăţi zona de coastă din trei puncte de vedere: mediu, natură şi socio economic, deoarece se are în vedere îmbunătăţirea calităţii mediului dar şi dezvoltarea turistică durabilă. Prin participarea la competiţia pentru acordarea Premiului Calităţii Coastei, zona Mangalia va fi promovată la nivel internaţional, fapt care va atrage atenţia turiştilor străini asupra acestei zone turistice”, a spus primarul Claudiu Tusac.