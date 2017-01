Mangalia va avea un port turistic european

Prezent ieri la festivitatea de premiere a societăţilor comerciale din Topul Firmelor, primarul Mangaliei, Zanfir Iorguş, a anunţat demararea lucrărilor de reabilitare a Portului Turistic, de luna viitoare. Ultimul prag pe care îl mai are de trecut proiectul PHARE în valoare de 4,75 milioane de euro este şedinţa extraordinară a Consiliului Local Mangalia de astăzi, odată cu aprobarea participării municipalităţii cu suma de 650.000 de euro la proiect, condiţie obligatorie pentru accesarea fondului. Tot în cadrul acestei şedinţe va fi supus aprobării şi proiectul de hotărîre privind scoaterea la licitaţie a unor loturi de teren cu suprafeţe cuprinse între 2.000 şi 6.000 mp în zona industrială a oraşului, destinate în principal agenţilor economici a căror activitate este interzisă in centrul oraşului (depozite de materiale de construcţii, en gross e.t.c.), precum şi celor ce vor să demareze alte activităţi. Edilul şef al Mangaliei a mai subliniat în timpul acţiunii de la hotelul President şi importanţa achitării datoriilor către bugetul local, condiţie obligatorie pentru orice societate care intenţionează accesarea de fonduri rambursabile. Avînd în vedere că la ultimele dezbateri publice pe tema strategiei de dezvoltare pe termen lung a oraşului prezenţa reprezentanţilor agenţilor economici a fost cam ... anemică, Zanfir Iorguş le-a solicitat acestora să vină măcar la ultima şedinţă din 15 decembrie, în caz contrar hotărîrile urmînd a fi luate de consilierii locali fără consultarea celor implicaţi în mod direct.