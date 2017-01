Mangalia, viitor centru universitar?

Primarul muncipiului Mangalia, Claudiu Tusac, a participat, la sfîrşitul săptămînii trecute, la Casa de Cultura din localitate, la deschiderea anului universitar la Universitatea Wales Romania, care şi-a deschis porţile pentru studenţii săi. Instituţia de învăţămînt superior îşi desfăşoară activitatea în incinta Colegiului Economic Mangalia. Universitatea mai are alte 13 centre în ţară, sediul central fiind la Bucureşti. Filiala Mangalia se bucură de participarea a numeroşi profesori de prestigiu din Bucuresti, de la Universitatea Politehnică, Universitatea Dimitrie Cantemir, Universitatea Nicolae Titulescu, dar are şi cinci asistenţi din Mangalia. La al treilea an de activitate, Universitatea Wales colaborează cu instituţii de învăţămînt superior din Marea Britanie, prin Fundaţia pentru Promovarea învăţămîntului European (FINE). Rectorul acestei Universităţi, prof. univ. dr. Tiberiu Vladislav, şi-a exprimat dorinţa de a înfiinţa noi secţii la Mangalia. Pentru dezvoltarea activităţii Universităţii, Primaria municipiului Mangalia va acorda tot sprijinul necesar, potrivit afirmaţiilor primarului Claudiu Tusac, care a declarat cu ocazia deschiderii noului an universitar că doreşte transformarea oraşului într-un centru universitar, pentru că “Mangalia merită un campus universitar cu care să se mîndrească”.