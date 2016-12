Mangaliota Inna, pe podiumul Romanian Music Awards

Gala Romanian Music Awards 2011 şi-a desemnat, vineri seară, câştigătorii, într-un decor fabulos: Piaţa Sfatului din Braşov, însufleţită de un public format din aproape 6000 de persoane. Evenimentul a debutat în jurul orei 19.00, cu un „spectacol” susţinut de bliţurile aparatelor de fotografiat, „sub bagheta” vedetelor care au defilat pe covorul roşu. Manifestarea s-a dovedit un adevărat maraton artistic, nu mai puţin de opt ore scurgându-se între recitalul de deschidere al celor din trupa Gypsy Casual până la momentul închiderii, marcat de spectacolul oferit de trupa Voltaj şi Horia Brenciu.

VEDETELE DE LA MALUL MĂRII AU DOMINAT COMPETIŢiA Cântăreţele de la malul mării s-au dovedit a fi unele dintre cele mai apreciate din industra românească de specialitate. Prezentă la eveniment într-o rochie neagră, cu un decolteu „ofertant”, mangaliota Inna a oferit un moment live de excepţie, o compilaţie formată din mai multe melodii: „Un momento”, „Born this Way”, „Mamasita”, „Americandrim”, „Ya BB” şi „Use Somebody”. Aceasta a dobândit, pe lângă aprecierea publicului, şi două distincţii: Best Female, Best Site.

Chiar dacă nu a reuşit să ajungă la gala din Braşov, constănţeanca Alexandra Stan a mulţumit, prin intermediul unui mesaj video înregistrat, pentru cele două premii care i-au fost oferite: „Best Song” pentru piesa „Mr Saxobeat” şi Border Braker.

Pe de altă parte, Andreea Bănică a încins atmosfera din Piaţa Sfatului cu două piese între care şi noul său single, „Electrified”. Frumoasa cântăreaţă din Eforie a reuşit să adune două premii la această ediţie a evenimentului: Best Show şi Best Video pentru piesa „Sexy”.

Smiley, unul dintre cele mai în vogă nume ale momentului, şi-a onorat „blazonul” cu premiile pentru Best Male, Best Pop şi distincţiile pentru cea mai difuzată piesă, „Love Is For Free”, respectiv cel mai difuzat artist în anul 2010. Acesta le-a mulţumit fanilor interpretând o compilaţie din melodiile „Oficial îmi merge bine” şi „Dream Girl”. Categoriile Best Dance şi Best Producer au fost dominate de băieţii de la Play & Win, în vreme ce Best DJ a fost declarat Andi. Cel mai bun rapper a fost desemnat Guess Who, iar premiul pentru Best Performance a fost câştigat de Mandinga.

Puya, gazda evenimentului, alături de Cosmina Păsărin, şi-a încântat fanii cu un moment susţinut împreună cu prietenul său, Sişu, cei doi interpretând piesele care i-au consacrat: „Tot în familie”, „Tupeu de borfaş”, „Mai vrei” şi „Pune-i la pământ”. Mai mult, Puya a fost distins cu premiul Best Album, pentru materialul „Românisme II”. ROA s-au impus la categoria Best New Act, iar Best Rock a fost câştigat de trupa Vunk pentru piesa „Vreau o ţară ca afară”, pentru ca Best Group să se dovedească a fi DJ Project & Giulia. Cei de la Voltaj au reuşit să obţină ultimul premiu al serii, onorantul Best Live.

Pe parcursul evenimentului şi-au făcut apariţia, pe scena din Piaţa Sfatului, şi alţi artişti care au electrizat atmosfera pentru fanii adunaţi în număr mare, printre care Anna Lesko, Grasu XXL, CRBL sau Elena Gheorghe.