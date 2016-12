Manhattanhenge, un fenomen modern

În Manhattan, un apus deosebit permite contemplarea razelor soarelui aliniate perfect pe traseul străzilor, după axa est-vest, conform planului oraşului realizat în 1811. Sute de persoane s-au adunat miercuri la New York să admire fenomenul botezat Manhattanhenge, care constă în alinierea magică a razelor soarelui la apus pe străzile principale, orientate de la est la vest. Acest eveniment are loc de patru ori pe an în Manhattan, cu trei-patru săptămâni înainte şi după solstiţiile de vară şi iarnă. În acest an, prima manifestare a Manhattanhenge a avut loc pe 30 şi 31 mai, înaintea solstiţiului de pe 21 iunie. Va putea fi admirat din nou joi, dar numai parţial.

Numele de Manhattanhenge provine din combinarea numelor Manhattan şi Stonehenge, marele monument megalitic alcătuit dintr-un ansamblu de structuri circulare concentrice din sudul Angliei. La Stonehenge, în timpul solstiţiilor de vară şi iarnă, soarele traversează cercurile de pietre după o axă centrală, făcându-i pe istorici să considere că locul era folosit ca şi calendar solar sau pentru rituri păgâne. Iarna, Manhattanhenge este vizibil în jur de 5 sau 8 decembrie, însă condiţiile meteorologice fac mai grea observarea lui.