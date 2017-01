Mania şedinţelor

E criză, dar ţara stă în şedinţe. Parlamentarii se culcă şi se trezesc în şedinţe. Cei mai mulţi dintre ei, liberali fiind, vorbesc prin somn. Au de făcut amendamente la visul cutare şi la visul cutare. Aleşii naţiunii adorm în ropote de aplauze şi strigături. Fără o lozincă bine plasată, se agită în sală. Suni pe cineva şi îţi răspunde că este în… şedinţă. Forma prescurtată a şedinţei sună cam aşa: ”Sînt într-o discuţie”. Nimeni nu face nimic. Firesc, toată lumea este în şedinţă. Parlamentarii se perpelesc de grija naţiunii. Ies dintr-o şedinţă şi intră în alta. În ritmul ăsta, cine dracului mai are timp să ia ţara la pas şi să vadă, la locul faptei, realităţile groteşti care ne înconjoară! Cei care ar trebui să intervină au în faţa lor orizontul parşiv de plenare de partid. Unii poftesc la cîte un congres. Pentru ei, congresul reprezintă absolutul în materie de şedinţe maraton. Ce să mai zic de cei care candidează la şefia partidului... Dumnealor reprezintă ştafeta de mîine în materie de organizat şedinţe şi şezători de partid. Şezătoarea ilustrează partea comică a şedinţei. Parlamentarii fac nopţi albe în nesfîrşite şedinţe dedicate bătutului apei în piuă. De pildă, deunăzi, a fost dezbătut numărul de telefon al unui domn deputat! Ca să vezi ce teme au ăştia pe ordinea de zi! Sînt indivizi care, atunci cînd iau cuvîntul, vorbesc pînă se mijeşte de ziuă. Viaţa multora dintre aleşii noştri s-a transformat într-o nesfîrşită şedinţă. De pildă, şedinţă de masaj, şedinţă la piscină etc. Unii iau cuvîntul la prînz şi se opresc a doua zi seara. De aceea, obişnuiesc să spună: ”După cum comentam în urmă cu două dimineţi…” Nu-i a bună cu atîtea şedinţe! Constat că, la noi, în materie de şedinţe şi vorbă lungă, nu există limite. Ţara arde şi babei parlamentare îi arde de şedinţe! Ca să nu se prindă lumea că au pus botul la şedinţe, diverşi politicieni organizează simpozioane şi tot felul de mese rotunde. Poţi să crezi aşa ceva? Fără un simpozion pe zi, păreriştii nu-şi justifică existenţa! Cu siguranţă, prezidentul le-a întins adversarilor săi o capcană. I-a băgat pe toţi în şedinţă. De la cel mai mic pînă la cel mai mare. Cît timp dumnealui efectuează vizite de lucru în secuime, ăştia dezbat plenare. În perspectiva alegerilor prezidenţiale, trebuie să fie singurul candidat vizibil din orice poziţie. E musai să nu fie confundat cu mai ştiu eu cine. Doar el este preocupat de soarta românilor. Ceilalţi nu au valoare. Ce fac ei? Se ţin langa de şedinţe. Prezidentul rezolvă problemele în teren şi dumnealor organizează şedinţe în fiecare zi lumină! E drept, demagogii se simt în largul lor. Şedinţele lungi şi dese nasc congrese. Unde poţi bate cel mai bine cîmpii? Cu artă şi meşteşug, ca să zic aşa... Într-o şedinţă ţapănă. Evident. Şedinţele le dau unora elan, voce şi un plus de înălţime. Zilele trecute, uitînd că se saltă pe vîrfuri, Boc s-a trezit că ţipă la Ponta! E clar că şedinţele de guvern i-au luat minţile domnului prim ministru!