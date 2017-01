Manifestanţii greci au arborat pancarte pe Acropolele din Atena

Un grup de manifestanţi a arborat, miercuri, două pancarte pe Acropolele din Atena, cel mai vizitat monument istoric din ţară, în cea de a 12-a zi consecutivă a manifestaţiilor împotriva morţii unui adolescent, ucis de un poliţist. Circa 50 de tineri au arborat iniţial o pancartă pe care era scris cuvîntul ”Rezistenţă” în mai multe limbi, printre care greacă, engleză, franceză, italiană şi germană. O a doua pancartă a fost arborată cîteva minute mai tîrziu, avînd mesajul scris în limba engleză, ”December 18th, Demonstration of solidarity in all Europe” (18 decembrie, manifestaţie de solidaritate în întreaga Europă). Această acţiune a fost organizată de studenţii din Atena, care prevăd, pentru astăzi, o manifestaţie de amploare în capitala greacă, pe fondul protestelor zilnice faţă de moartea lui Alexis Grigoropoulos, ucis la 6 decembrie, de un poliţist, în Atena.

Miercuri, circa 50 de tineri au ocupat Primăria din oraşul Ioannina, iar sediul postului local de radio şi centrul cultural din oraş au fost ocupate de marţi, de grupuri de tineri. Forţele de ordine erau prezente în faţa sediului Primăriei din acest oraş aflat în regiunea Epir, cerînd protestatarilor să părăsească locul. Mai mulţi tineri ocupaseră sediul primăriei din Ioannina vinerea trecută, timp de cîteva ore. Circa 20 de tineri şi liceeni au ocupat, de asemenea, marţi, sediului postului local de radio din Ioannina şi au continuat miercuri să difuzeze propriul program, cerînd cetăţenilor să reziste la ”deformarea presei”. Centrul cultural din oraşul Ioannina era de asemenea ocupat, miercuri, după ce un grup de tineri a pătruns acolo de marţi. Circa 30 de licee şi majoritatea clădirilor universitare din oraş au rămas ocupate, miercuri.