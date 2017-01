Manifestările dedicate “Zilei Marinei Române“ se deschid la sfîrşitul săptămînii

Prefectura Constanţa, Consiliul Judeţean Constaţa (CJC), Primăria Constanţa, Statul Major al Forţelor Navale, Administraţia Porturilor Maritime Constanţa, Autoritatea Navală Română şi Sindicatul Liber al Navigatorilor vor organiza, în acest an, cea de-a 105-a ediţie a manifestărilor prilejuite de sărbătorirea “Zilei Marinei Române“. Conducerea Prefecturii Constanţa, împreună cu directorul Direcţiei Programe, Organizare Evenimente şi Relaţii Internaţionale din cadrul Primăriei Constanţa, Petrică Munteanu, a anunţat, ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, că “Ziua Marinei“ va fi sărbătorită de către toate instituţiile care fac parte din comitetul de organizare. Pentru ediţia din acest an, sărbătoarea se va întinde pe durata a şase zile. Cu această ocazie vor avea loc activităţi specific marinăreşti: parade navale, jocuri marinăreşti, spectacole şi întreceri sportive. Reprezentantul Marinei Militare Române, amiral Mircea Rusmănică, a precizat că, în perioada 11-15 august, locuitorii din Constanţa vor avea ocazia să viziteze o expoziţie tehnică militară de marină şi nave, la Dana 0, în portul militar Constanţa. De asemenea, amiralul Rusmănică a spus că la ediţia din acest an a “Zilei Marinei“ va participa, în premieră, şi o navă distrugător a flotei navale americane. Reprezentantul Primăriei Constanţa, Petrică Munteanu, a declarat că pe tot parcursul evenimentelor vor avea loc manifestări cultural - artistice pe o scenă amenajată în Piaţa Ovidiu. Munteanu a spus că, în acest an, o parte a manifestărilor dedicate “Zilei Marinei Române“ au fost mutate din portul Tomis în Piaţa Ovidiu din cauza lucrărilor de reabilitare a portului turistic. “Ziua Marinei“ va debuta, vineri, 10 august, cu sosirea navei şcoală “Mircea“ şi se va încheia pe 15 august, la ora 24,00, prin retragerea cu torţe pe itinerariul: Platoul din faţa Comandamentului Flotei - Piaţa Ovidiu - Prefectura Constanţa. Organizatorii au spus că, după mulţi ani, Bricul “Mircea“ participă la astfel de evenimente. La “Ziua Marinei“ vor mai lua parte şi forţele aeriene române, care vor participa cu elicoptere, avioane Mig 21, avioane IAR 99 Şoimu şi un AN 26, care vor avea misiunea de a lansa paraşutişti. Munteanu a declarat că administraţia locală a municipiului Constanţa a demarat lucrările de toaletare a spaţiilor verzi şi de amenajare a zonelor de desfăşurare a manifestărilor. Conducerea Prefecturii a anunţat, în final, că bugetul pentru organizarea “Zilei Marinei Române“ este estimat la aprox. 100.000 de euro.