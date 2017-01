Manifestaţie împotriva preşedintelui georgian

Sute de persoane au manifestat sâmbătă, la Tbilisi, împotriva preşedintelui Mihail Saakaşvili, la doi ani după o mişcare de protest reprimată violent. ”La 7 noiembrie, în urmă cu doi ani, am văzut adevărata faţă a lui Saakaşvili şi am înţeles că trăim sub un regim autoritar”, a declarat Levan Gaceciladze, unul dintre liderii de opoziţie şi candidat învins de Saakaşvili la alegerile prezidenţiale din ianuarie 2008. Manifestaţia s-a desfăşurat fără ca vreun incident să fi fost semnalat. Preşedintele georgian a decretat stare de urgenţă la 7 noiembrie 2007, în urma confruntărilor violente dintre poliţişti şi manifestanţii care îi cereau demisia. Ulterior, au fost convocate alegeri prezidenţiale anticipate, câştigate de Saakaşvili.

Opoziţia georgiană a manifestat, în primăvară, timp de mai multe săptămâni, pentru a obţine demisia lui Saakaşvili, acuzat de derivă autoritară şi că a gestionat slab conflictul militar cu Rusia din august 2008, care s-a soldat cu o înfrângere dureroasă pentru Tbilisi.