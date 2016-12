Manifestaţie pro-Assad pentru ochii lui Serghei Lavrov

Aproape 100 de civili au fost ucişi, luni, în Siria, majoritatea în bombardamentele vizând oraşul Homs, centru al revoltelor populare, a anunţat Observatorul pentru Drepturile Omului. Potrivit ONG-ului, bilanţul civililor ucişi se ridică la 98, dintre care 69 şi-au pierdut viaţa în bombardamente asupra cartierelor din oraşul Homs şi asupra localităţilor Rastane, Qusseir şi Houla. Alţi 13 civili au fost omorâţi în localităţile din provincia Idleb din nord-vest, 15 în provincia Damasc şi unul în provincia Alep din nord. Cel puţin 400 de copii au fost ucişi în Siria de la începutul revoltei, a anunţa, ieri, UNICEF. Organizaţia a adresat şi un apelul la acces imediat şi necondiţionat pentru victime la îngrijiri medicale intervine.

Noile victime de la Homs s-au înregistrat înainte de vizita ministrului rus al Afacerilor Externe Serghei Lavrov la Damasc. În capitală, regimul a organizat o primire de zile mari pentru înaltul oaspete rus. Mii de susţinători ai Guvernului sirian au ieşit în stradă, ieri, la Damasc pentru a-l primi cu ovaţii pe Serghei Lavrov. Mulţimea a agitat steagurile Rusiei, Chinei şi Siriei, în timp ce coloana oficială a trecut prin capitală. „Dumnezeu să-l binecuvânteze pe preşedintele Assad!”, scanda mulţimea. Rusia şi China au respins rezoluţia ONU pe tema Siriei, ceea ce a indignat Occidentul, SUA declarându-se dezgustate de decizia celor două state. Preşedintele sirian este dispus la dialog cu toate forţele politice ale ţării, a declarat ieri şeful diplomaţiei ruse. „Este clar că efortul de a opri forţa trebuie să coincidă cu o declarare a dialogului între toate forţele politice”, a declarat Serghei Lavrov.

Autorităţile germane au arestat, însă, doi bărbaţi la Berlin, ieri, sub acuzaţia de spionaj, aceştia fiind suspectaţi că de ani de zile monitorizează exilaţii sirieni. Este vorba despre un german de 47 de ani, care are şi naţionalitate libaneză, şi un sirian de 34 de ani, au spus procurorii. Alte şase persoane sunt sub investigaţie. Circa 70 de poliţişti au efectuat raiduri ieri pentru a strânge dovezi.

După SUA, şi Italia şi-a rechemat, pentru consultări, ambasadorul din Siria, din cauza violenţelor inacceptabile din ţara arabă. Decizia a intervenit după condamnarea fermă de către Guvernul italian a violenţelor comise de regimul de la Damasc împotriva populaţiei civile. Şi ministrul turc pentru Afaceri Europene, Egemen Bagis, a făcut apel la comunitatea internaţională să se mobilizeze pentru a pune capăt masacrelor în rândul civililor din Siria convingând regimul să întreprindă reforme democratice. Ţările arabe din Consiliul de Cooperare al Golfului şi-au rechemat ambasadorii în post la Damasc. Demersul îl imită pe cel al Spaniei, Germaniei, Franţei şi Marii Britanii.