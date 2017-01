Manifestation concertează pentru rockerii constănţeni

Rockerilor constănţeni li s-a pregătit, pentru data de 27 octombrie, de la ora 20.00, pe scena clubului Heaven’s Hell, concertul trupei de hardcore Manifestation, din Germania. În deschidere vor cânta trupele La Ghenga Del Fil Di Ferro din Italia, Rock’n Ghena - Mangalia şi Coercion - Constanţa.

Biletele se pot procura în ziua evenimentului, la intrare, la preţul de 12 lei.

Trupa Manifestation s-au format în Germania, la jumătatea anilor ’90. După o serie de schimbări de componenţă, formaţia a lansat, în 2003, primul album: „Religious Madness”. Anul 2005 marchează apariţia unui nou material conţinând nouă piese, iar în 2006, Manifestation a pornit în primul turneu european, ca opening band pentru 25 Ta Life (NY). Anul următor îi va găsi tot într-un turneu european, de această dată alături de Bleed Into One. În 2010, Manifestation a lansat noul album, intitulat „Burden of Mankind”. Formaţia care abordează un stil... greu, hardcore old school cu punk, a împărţit scena cu nume ca: Madball, Sick of it All, Agnostic Front, Terror, Slapshot, Backfire sau Wisdom in Chains.

La Ghenga Del Fil Di Ferro este una din trupele de bază din scena punk a regiunii italiane Toscana, iar Rock\'n Ghena este un grup de old school hardcore din Mangalia. Coercion, din Constanţa, este o trupă care abordează stilul hardcore/punk şi a susţinut primul concert în 2007.