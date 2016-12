„Manifestul” lui Guess Who: 260.000 vizitatori în 48 de ore

Un adevărat record pentru un artist român: cel mai nou videoclip al lui Guess Who, intitulat „ Manifest” - lansat la sfârşitul săptămânii trecute - a strâns în weekend peste 260.000 de vizualizări pe canalul său oficial de pe YouTube. Produsă de Mitza şi Vlad de la Agresiv, piesa a fost compusă special pentru fanii artistului. Materialul video a fost filmat în Bucureşti, la jumătatea lunii august, în regia lui Andrei Stăruială şi beneficiază de o distribuţie generoasă în care apar peste 50 de fani. La filmări au mai participat şi Grasu XXL, Maximilian, Agresiv, Spike, euGEN sau Freaka Da Disk (Paraziţii). Rapperul se bucură de un fan club extrem de activ, cu peste 38.000 de urmăritori ai paginii sale de Facebook (facebook.com/GuessWhoRomania), fiind cel mai popular artist cu piese în limba română.

Câştigător al premiului „Best Hip Hop\", în acest an, la Romanian Music Awards, Guess Who a reuşit să se facă ascultat de publicul de toate vârstele datorită puternicelor mesaje sociale din single-urile „Locul Potrivit\" şi „Unu altu\". Într-o ţară în care pop-dance-ul este la putere, artistul a repurtat un succes greu de prevăzut, aducând din nou hip-hop-ul în atenţia mainstream-ului şi ajungând unul dintre cei mai difuzaţi artişti români din ultimul an. Solistul se află, în prezent, în plin turneu de baluri de boboci, iar în paralel, lucrează la cel de-al doilea album din cariera sa.