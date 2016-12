Manoel de Oliveira se pregăteşte de un nou film

Regizorul portughez Manoel de Oliveira, care va împlini, în decembrie, 101 ani, va realiza un nou film, intitulat ”The Strange Case of Angelica”. Bugetul acestei producţii va fi de aproximativ 2,5 milioane de euro. Distribuţia va fi alcătuită doar din actori portughezi, iar filmările vor începe în luna decembrie, în Portugalia. Acţiunea filmului ”The Strange Case of Angelica” se petrece în 1950. Un fotograf cazat într-un hotel va fi trezit de proprietarii acestuia, care îi cer să o fotografieze pe fiica lor moartă. Scenariul filmului are la bază o piesă scrisă de Manoel de Oliveira în 1952.

Manoel de Oliveira a debutat în 1931, cu un documentar, dar primul său lungmetraj de ficţiune – ”Aniki Bobo” - a apărut mult mai tîrziu, în 1942. După o pauză de 14 ani, el s-a întors la regia de film. Au urmat cinci decenii în care a realizat, printre altele, ”O Passado e o Presente”, ”A Caixa”, ”Viagem ao Princípio do Mundo” şi ”Palavra e Utopia”. Din 1990, a realizat aproape în fiecare an cîte un film. Printre actorii care au colaborat cu regizorul, de-a lungul vremii, se numără Leonor Silveira, Marcello şi Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve, John Malkovich şi, nepotul său, Ricardo Trepa. Considerat cel mai vîrstnic cineast din lume, Manoel de Oliveira a sărbătorit împlinirea a 100 de ani, în decembrie 2008, în spatele camerei de filmat, lucrînd la cel de-al 46-lea lungmetraj al său, intitulat ”Singularidades de uma rapariga loura / Eccentricities of a Blonde-Haired Girl”.