Manoel de Oliveira va regiza un film în franceză

Cineastul portughez Manoel de Oliveira, în vârstă de 102 ani, va regiza un film în limba franceză, care va avea la bază romanul ”O Gebo e a sombra”, scris de autorul Raul Brandao. Acest proiect beneficiază de o finanţare de 1,6 milioane de euro şi va fi produs de compania portugheză O Som e a Furia, în colaborare cu compania franceză Mact Prods. Cu o acţiune ce se desfăşoară în secolul al XIX-lea, filmul ”O Gebo e a sombra” spune povestea unui bătrân care se sacrifică pentru a-şi proteja fiul fugar. Manoel de Oliveira a scris scenariul, transpunând acţiunea la Paris. Din distribuţia filmului fac parte Michel Piccoli, Leonor Silveira şi nepotul regizorului, Ricardo Trepa. Michel Piccoli este unul din actorii preferaţi ai cineastului portughez, care a jucat şi în ”Belle toujours” sau ”I\'m Going Home”, considerate două dintre cele mai bune filme regizate în ultimii ani de Manuel de Oliveira. Filmările vor începe la sfârşitul lunii august sau la începutul lunii septembrie, la Paris.

De la primul său film, ”Douro, Faina Fluvial”, regizat în 1931, Manoel de Oliveira a realizat aproape 50 de lungmetraje de ficţiune şi documentare. Cel mai recent lungmetraj al său, ”O Estranho Caso de Angélica / The Strange Case of Angelica”, o poveste despre spiritualitate, a deschis, în mai 2010, secţiunea Un Certain Regard la Festivalul Internaţional de Film de la Cannes. Din 1990, a realizat aproape în fiecare an câte un film. Manoel de Oliveira a primit, în 1999, premiul special al juriului în selecţia oficială a Festivalului de la Cannes, pentru filmul ”A Carta / Scrisoarea”, iar cu doi ani înainte, lungmetrajul ”Viagem ao Princípio do Mundo” a câştigat premiul FIPRESCI, la acelaşi festival.