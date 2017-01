Manolescu, preşedinte al Uniunii Scriitorilor

Criticul literar Nicolae Manolescu a fost reales preşedinte al Uniunii Scriitorilor din România (USR), cu 174 de voturi, ieri, la Conferinţa Naţională a USR, care a avut loc la sediul din capitală al uniunii. Nicolae Breban a primit 76 de voturi, Ştefan Agopian - 17 voturi, Dan Mircea Cipariu - 38 voturi şi Constantin Stan - 36 de voturi. Trei voturi au fost în alb. În total au votat 344 de membri delegaţi ai USR.

După anunţarea rezultatelor care l-au reconfirmat în funcţia de preşedinte al Uniunii Scriitorilor, Nicolae Manolescu a spus că a fost sigur că va câştiga, mai ales după ce a văzut programele contracandidaţilor lui, construite pe calapodul celor ale politicienilor. „Nu au venit cu propuneri concrete, la fel ca şi politicienii. Cu toţii ştiu că bătrânii o duc rău, profesorii au salarii mici, dar nimeni nu vine cu propuneri concrete, cum ar fi ‘aduc eu bani de acasă’. Am fost acuzat că stau la Paris şi nu mă ocup de USR, am venit la USR de câte ori era nevoie, dar cei care mă acuză nu au fost aici să mă vadă. Un singur regret am, aş fi vrut să vină după mine un candidat care să vadă cum e\", a declarat Nicolae Manolescu.

Primul mandat de preşedinte al USR al lui Nicolae Manolescu (născut în 1939) a fost în perioada 2005 - 2009. Acesta este membru corespondent al Academiei Române, critic literar, editorialist, profesor universitar, eseist, istoric literar şi politician. Ambasador al României la UNESCO, el este considerat a fi unul dintre cei mai importanţi critici literari contemporani.

Manolescu a candidat, ieri, pentru un nou mandat în fruntea USR, principalele puncte din programul său fiind „redefinirea raporturilor USR cu statul român\" şi provocarea care rezultă din „tendinţa de marginalizare a literaturii şi a lecturii pe plan social\". „Supravieţuirea breslei noastre depinde de capacitatea ei de a se dota cu mijloacele materiale adecvate epocii actuale şi care nu pot fi obţinute fără o organizare de felul asociaţiilor, patronale sau sindicale, din numeroase alte domenii. Scriitorii nu se pot lipsi de o asociaţie proprie, care să lupte pentru drepturile lor ca oameni şi care să le protejeze operele. Chiar dacă legea nu ne permite în cadrul USR un organism de gestiune colectivă a drepturilor de autor, promitem să găsim alte pârghii pentru o mai eficientă protecţie a drepturilor scriitorilor\", se arată în programul lui Nicolae Manolescu pentru un nou mandat de preşedinte al USR.

Societatea Scriitorilor Români (SSR) a fost creată în anul 1909 şi a funcţionat sub această denumire până în martie 1949. USR a apărut în 1949, prin fuziunea între SSR şi Societatea Autorilor Dramatici, potrivit site-ului www.uniuneascriitorilor.ro. În prezent, USR cuprinde 2.400 de membri, care activează în cele 12 filiale regionale organizate în România şi în filiala Chişinău. În cadrul filialei Bucureşti, cunoscută sub numele de Asociaţia Scriitorilor Bucureşti, înfiinţată în martie 1972 şi care are 1.200 de membri, funcţionează şase secţii, după genurile literare.