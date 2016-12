Manowar a anulat concertele din România fără a anunța organizatorii

Managementul trupei Manowar a anunțat, pe pagina de Facebook a grupului american, că a anulat concertele pe care formația urma să se le susțină, în februarie 2016, în România, la București și Cluj-Napoca. Această decizie făcută publică i-a luat prin surprindere pe organizatorii din România, chiar dacă amânarea concertului de la Bucureşti era iminentă din cauza interesului scăzut al publicului pentru acest eveniment. În schimb, clujenii așteptau cu nerăbdare concertul americanilor.

„În cursul zilei de sâmbătă, 17 octombrie 2015, am luat la cunoştinţă şi noi, echipa Project Events, de pe pagina oficială de Facebook a formaţiei Manowar, de faptul că managementul formaţiei a luat decizia de a anula cele două concerte pe care trupa trebuia să le susţină, în luna februarie, în România. În legătură cu acest anunţ oficial, avem următoarele lămuriri de făcut: Project Events este unul dintre principalii organizatori de concerte din România. Am organizat până acum peste 60 de concerte, printre care amintim doar Scorpions, Andrea Bocelli, Jose Carreras, Julio Iglesias, Lara Fabian, Toto Cutugno, Joe Cocker, dar şi festivalul OST FEST din 2012, la care headlinerul uneia dintre zile a fost chiar Manowar. La acest festival au mai participat Motorhead, Megadeth, Motley Crue, Dimmu Borgir, Europe, Lake of Tears etc. Decizia anulării celor două evenimente aparţine managementului trupei Manowar”, spun cei de la Project Events.

„Pentru concertul din Bucureşti, programat pentru 21 februarie 2016 la Romexpo, într-adevăr numărul de bilete vândut era foarte mic, iar predicţiile de vânzare făcute la mijlocul săptămânii trecute erau destul de sumbre faţă de costurile foarte mari pe care le implică producţia acestui eveniment, astfel că anularea evenimentului a fost iminentă”, au subliniat cei de la Project Events.

„Pentru concertul din Cluj, programat pentru 19 februarie 2016, la Sala Polivalentă, lucrurile stau cu totul altfel. Pentru acest eveniment, numărul de bilete vândute era considerabil mai mare, primul termen contractual de plată era la începutul lunii ianuarie 2016, dar, cu toate acestea, concertul a fost anulat! Din păcate, nu am mai reuşit să luăm legătura cu cei din management pentru a vedea exact de ce au luat decizia de a anula şi acest concert”, mai spun organizatorii concertelor din România.

BANII SE POT RECUPERA PÂNĂ PE 20 DECEMBRIE Cei care au achiziționat deja bilete trebuie să se adreseze site-ului de unde le-au achiziționat sau să meargă la punctul de vânzare de la care s-a achiziţionat tichetul. Banii vor fi recuperați în perioada 20 octombrie - 20 decembrie 2015.

Manowar, „cea mai zgomotoasă trupă din lume”, conform Guinness Book of World Records, a mai concertat în România în 2009, 2010 şi 2012.

