„Manowar”, cap de afiş la B\'estfest 2009

Festivalul B\'estfest, ajuns la cea de-a treia ediţie, va dura, anul viitor, patru zile, urmînd să se desfăşoare în complexul Romexpo din Bucureşti, în zilele de 2, 3, 4 şi 5 iulie. Organizatorii au anunţat, deja, că trupa heavy-metal „Manowar” va fi cap de afiş în ultima zi, la „B\'estfest Aftershock”. Abonamentele valabile pentru zilele de 2, 3 şi 4 iulie vor fi puse în vînzare astăzi. Acestea vor putea fi achiziţionate la preţul de 270 de lei, de pe site-ul www.myticket.ro şi din reţeaua magazinelor Diverta. Biletele pentru „B\'estfest Aftershock” vor fi disponibile în două categorii de preţ, în funcţie de poziţia faţă de scenă: 100 de lei şi 150 de lei.

Trupa „Manowar”, formată în prezent din Eric Adams, Joey DeMaio, Karl Logan şi Scott Columbus, este unul dintre cele mai reprezentative nume ale genului heavy-metal şi conform Guinness Book of World Records 1984, „cea mai zgomotoasă trupă din lume”. Pe parcursul unei cariere de peste un sfert de secol, „Manowar” a lansat zece albume de studio, trei albume live, precum şi numeroase single-uri, EP-uri, compilaţii şi DVD-uri, atrăgîndu-şi un număr impresionant de fani dedicaţi (numiţi „Manowarriors” sau „Immortals”).

Joey DeMaio lucra ca inginer de sunet pentru trupa „Black Sabbath” cînd l-a întîlnit pe chitaristul Ross the Boss, alături de care a pus bazele „Manowar”, recrutîndu-i mai apoi pe solistul Eric Adams şi pe bateristul Donny Hamzik. Primul album al trupei, „Battle Hymns”, a apărut în 1982, urmat, un an mai tîrziu, de „Into Glory Ride”, material care marchează şi venirea lui Scott Columbus la tobe. Chitaristul Karl Logan s-a alăturat trupei în 1994, înainte de lansarea celui de-al optulea album Manowar, „Louder Than Hell”.

Cel mai recent album de studio Manowar, „Gods of War”, a apărut la începutul anului 2007, fiind primul dintr-o serie de materiale dedicate zeilor războiului din diferite mitologii. „Gods of War” este construit în jurul mitului lui Odin, divinitate supremă şi iniţial zeu al războiului în mitologia nordică.