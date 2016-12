Manowar cîntă în limba română

Trupa Manowar, care va cînta la Bucureşti, la festivalul B\'estfest Aftershock, pe 5 iulie, a pregătit un nou material, EP-ul „Thunder in the Sky\", prologul albumului „Hammer of the Gods\", care include versiunea în limba română a piesei „Father\". Potrivit organizatorilor B\'estfest, Emagic, trupa Manowar a început, săptămîna aceasta, seria de concerte „Death to Infidels Tour 2009\", în cadrul căreia va fi „cap de afiş” al unora dintre cele mai importante festivaluri rock din Europa, printre care şi B\'estfest Aftershock, pe 5 iulie.

Trupa a pregătit, de asemenea, un nou material, EP-ul „Thunder in the Sky\", prologul albumului „Hammer of the Gods\". Versiunea de turneu a EP-ului este elaborată ca un produs de colecţie şi poate fi achiziţionată de la toate festivalurile la care Manowar va fi headliner, inclusiv de la Aftershock. De asemenea, „Thunder in the Sky\" este disponibil şi în format MP3, în magazinul online al trupei, „The Kingdom of Steel\". EP-ul include piesele „Thunder in the Sky\", „God Or Man\", „Let the Gods Decide\", \"Die With Honor\", \"The Crown and the Ring\" (2008), precum şi versiunile piesei „Father\", în limbile română, germană, italiană, maghiară, bulgară, norvegiană, spaniolă, franceză, greacă, turcă, poloneză, japoneză, croată, portugheză şi finlandeză. Piesa „Father\" în limba româna poate fi ascultată la adresa www.emagicentertainment.ro/exterior/Bestfest/Manowar-Tata(Father-Romanian_Version).mp3.

Trupa Manowar, formată în prezent din Eric Adams, Joey DeMaio, Karl Logan şi Scott Columbus, este unul dintre cele mai reprezentative nume ale genului heavy-metal şi, conform Guinness Book of World Records 1984, „cea mai zgomotoasă trupă din lume\". Pe parcursul unei cariere de peste un sfert de secol, Manowar a lansat zece albume de studio, trei albume live, precum şi numeroase single-uri, EP-uri, compilaţii şi DVD-uri, atrăgîndu-şi un număr impresionant de fani dedicaţi (numiţi „Manowarriors\" sau „Immortals\").

Festivalul B’estfest se va desfăşura în perioada 1 - 5 iulie, la Romexpo, în Bucureşti. Alături de trupa Manowar, pe 5 iulie, la B\'estfest Aftershock vor mai cînta Holyhell, Trooper, Thunderstorm, NeXuS, Ulytau. Afişul B\'estfest 2009 mai cuprinde artiştii şi trupele: The Killers, Patrice, White Lies şi Snails (1 iulie), Ayo, Moby, Polarkreis 18, Motorhead, Les Elephants Bizarres şi Grimus (2 iulie), Oceana, Klaxons, AB4, Orbital, Alternosfera, Gabriela Cilmi şi Franz Ferdinand (3 iulie), Santana, The Charlatans, The Ting Tings, Gravity Co, Looptroop Rockers, The Mood şi Persona (4 iulie). Biletele pentru Ziua Zero (1 iulie) şi biletele de o zi costă 130 lei pînă pe 30 iunie şi 150 lei pe durata festivalului şi la intrare. Tichetele pentru Aftershock (100 lei şi 150 lei, în funcţie de distanţa faţă de scenă), precum şi abonamentele pentru 2, 3 şi 4 iulie (270 lei) sînt disponibile pe www.myticket.ro şi în reţeaua Diverta.