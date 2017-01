Un manual de trucuri folosite de CIA în perioada Războiului Rece, publicat în anul 1953 sub forma unui ghid de magie pentru începători, cu scopul de a-i iniţia pe tinerii spioni americani în străvechea artă a magiei şi a prestidigitaţiei, a fost reeditat în 2009. Acest ghid, intitulat „The Official CIA Manual of Trickery and Deception”, a fost scris în 1953 de magicianul John Mulholland. Cartea include ponturi despre cum să ascunzi obiecte în mâneca hainei, cum să adaugi un somnifer în băutura unei persoane în timp ce te prefaci că aprinzi o ţigaretă sau cum să comunici cu ceilalţi agenţi CIA legându-ţi şireturile de la pantofi într-un anumit fel.

În 1973, când relaţiile dintre Est şi Vest păreau să se dezgheţe tot mai mult, CIA a ordonat ca toate copiile acestui document top secret să fie distruse. Însă unul dintre aceste manuale a reuşit să scape şi a fost descoperit recent, în circumstanţe misterioase, de istoricii în arta spionajului H Keith Melton şi Robert Wallace, un fost agent CIA. Cei doi istorici au reuşit să intre în posesia acestui ghid pe care l-au transformat într-o carte care include capitole precum „Subtilizarea unor obiecte de către agenţi-femei” şi „Confecţionarea şi manevrarea unor picături pentru băuturi”. Ghidul cuprinde, totodată, şi un protocol pentru manevrarea mai multor obiecte de mici dimensiuni cu scopul ca unul dintre acestea să ajungă în cele din urmă în buzunarul agentului. De exemplu, un magician bun are o înfăţişare ternă şi care nu iese în evidenţă. O mică picătură de ceară de pe coperta unei cărţi poate fi folositoare pentru a sustrage un document, o mică pastilă poate fi lăsată să cadă în paharul unei persoane în timp ce spionul pretinde că îşi aprinde o ţigară, iar un stilou ce conţine o anumită pudră inhalantă poate fi golit în timp ce agentul se preface că desenează ceva, iar şireturile pantofilor pot fi folosite pentru a transmite o serie de mesaje diferite, în funcţie de felul în care acestea sunt legate. Un capitol din această carte descrie în detaliu felul în care aceste şireturi pot să însemne „Am o informaţie”, „Urmează-mă” sau „Am adus o persoană cu mine”.

John Mullholland, un cunoscut magician care a editat timp de 23 de ani revista „The Sphinx”, destinată magicienilor, a primit la acea vremne, pentru scrierea acestui ghid, suma de 3.000 de dolari. Ghidul a fost publicat iniţial în cadrul programului CIA denumit MKULTRA, care a experimentat, printre altele, utilizarea drogului LSD de către agenţii americani pentru a contracara tehnicile de controlare a minţii folosite de spionii sovietici. Într-o prefaţă a noii ediţii, actualul director al CIA, John McLaughlin, afirmă că „magia şi spionajul sunt spirite înrudite” şi că scrierile lui John Mulholland despre pilule, poţiuni şi diverse prafuri reprezintă încă un exemplu despre experimentele făcute în trecut în domenii precum spălarea creierului şi psihologia paranormală.