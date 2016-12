Manual pentru elevi despre… ce înseamnă UE?

Elevii români pot afla de acum înainte într-un limbaj foarte accesibil ceea ce înseamnă Uniunea Europeană şi beneficiile apartenenţei la aceasta pentru ţara noastră prin intermediul materialului didactic auxiliar \"EU for YOU! Aşa funcţionează Uniunea Europeană!\", lansat, ieri, la Bucureşti de Biroul de Informare al Parlamentului European în România, Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi Ministerul Educaţiei Naţionale. Evenimentul, care a avut loc de Ziua Europei, a fost organizat în colaborare cu Forumul Cultural Austriac, cu sprijinul Ambasadei Austriei la Bucureşti. \"EU for YOU! Aşa funcţionează Uniunea Europeană\", avându-i ca autori pe jurnaliştii austrieci Wolfgang Bohm şi Otmar Lahodynsky, este un material didactic auxiliar dedicat elevilor din învăţământul preuniversitar şi cuprinde informaţiile de bază despre formarea şi evoluţia UE. Eugen Stoica, director în Ministerul Educaţiei Naţionale, a apreciat evenimentul ca fiind unul de excepţie, ce coincide atât cu Ziua Europei, cât şi cu ceea ce în istoria României reprezintă Ziua Independenţei - 9 mai. \"Destinul istoric a făcut să aniversăm în aceeaşi zi două evenimente importante. Noi am negociat încă de la început posibilitatea de a pune la dispoziţia şcolilor un material de calitate şi le mulţumesc colegilor din Austria cu care am colaborat, dar şi ambasadei care s-a implicat în elaborarea acestui material care, din unul informativ, a devenit unul educaţional. Dincolo de informaţii, această formă a materialului include şi elemente educaţionale propriu-zise\", a subliniat Eugen Stoica. Reprezentantul MEN a subliniat că 41 de clase vor intra în acest program-pilot, elevii fiind din Bucureşti şi din judeţele Braşov, Neamţ şi Suceava. \"Vom încerca să venim cu elementele acestui material în faţa elevilor noştri. Acest material reprezintă o resursă foarte importantă, care să fie utilizată de dvs. (n.r. - reprezentanţii educaţionali). Cred că materialul este o resursă importantă, dar proiectul-pilot ne va arăta dacă putem să îmbunătăţim, să realizăm ceva mult mai bun. Cred că va rezulta un proiect-pachet educaţional şi chiar un program şcolar pe care e posibil să-l construim împreună\", a arătat Eugen Stoica. Otmar Lahodynsky, de profesie jurnalist, a povestit că a lucrat foarte mult la Bruxelles, împreună cu colegul său alături de care a scris cartea lansată la Bucureşti şi a constatat că informaţiile cu privire la activitatea Uniunii Europene sunt uneori foarte tehnice. \"În acest context, ni se făcea un fel de solicitare cu privire la furnizarea unor informaţii uşor inteligibile, pentru că sistemul UE părea foarte complicat. Constatând că nu există un astfel de articol, am decis să ne punem noi mintea la contribuţie. Acest material e utilizat chiar şi la nivel de facultate. Studenţii învaţă din acest material şi consideră că, odată parcurs acest material, au dobândit o privire de ansamblu a Uniunii Europene. În nicio ţară a UE nu există un material care să prezinte informaţii eligibile. În acest sens, se poate spune că am făcut o muncă de pionierat, avem primul material auxiliar cu privire la Uniunea Europeană\", a evidenţiat oaspetele austriac. Acesta a subliniat că apreciază în mod deosebit cultura română, George Enescu fiind compozitorul său preferat, alături de scriitori precum Emil Cioran sau Mircea Cărtărescu.