Manuela Mitrea a finalizat parcul IL Caragiale

Ieri, în jurul prînzului, au fost finalizate ultimele retuşuri la parcul amenajat de deputatul PSD Manuela Mitrea pe strada IL Caragiale, în vecinătatea blocului P2. Aleile curate, băncile din lemn care încă îşi păstrau mirosul de lac, toboganul şi leagănele pentru copii, dar şi bradul argintiu au atras zeci de constănţeni. Mămicile şi bunicile au fost trase de mîini de prichindeii nerăbdători să se joace într-un spaţiu amenajat special pentru ei. În doar cîteva minute, părculeţul s-a umplut; mai întîi au fost copiii, cu vîrste cuprinse între unul şi şapte ani. Fiecare leagăn în parte s-a ocupat, iar cei care nu au mai avut loc s-au aşezat cuminţi la rînd pentru a se da pe tobogan. “Doamne, este atît de bine că doamna Mitrea s-a gîndit să ne facă acest parc chiar lîngă casă. Eu am zilnic grijă de nepoţica mea şi pînă astăzi o duceam în parcul de la Casa de Cultură. Nu spun că e foarte departe, dar eu sînt în vîrstă şi mă mişc destul de greu - îmi era greu să ajung zilnic cu copilul în parc. Aşa însă, doar cobor din bloc şi mă bucur şi eu de bucuria ei”, a spus Mioara Bucur, pensionară venită în parc cu nepoţica ei. Rînd pe rînd, aleile parcului s-au animat şi cu pensionari ieşiţi la plimbare sau doar să vadă ce se întîmplă în cartierul lor. Toţi cei cu care am stat de vorbă au spus ca amenajarea acestui parc pe strada IL Caragiale a fost o iniţiativă bună. “Acum e foarte bine. Avem unde să schimbăm o vorbă; copiii au unde să se joace şi, în plus, locul este păzit. Ne simţim şi bine şi în siguranţă”, a spus Gheorghe Vasile, pensionar. Nici aprecierile la adresa deputatului Manuela Mitrea, cea care a construit acest parc, nu au lipsit. “Este o femeie hotărîtă şi care ştie ce trebuie să facă. Nu se dă bătută cu una, cu două. De aşa ceva avem nevoie, de oameni care pot, care ştiu şi care vor să facă ceva pentru noi. Bravo ei!”, a afirmat Ion Popescu, un alt pensionar care ieşise la plimbare cu nepoţica lui. Reamintim că lucrările de amenajare a parcului au fost demarate vinerea trecută şi au fost finalizate în timp record. În parc au fost plantaţi arbuşti şi tei, precum şi un brad argintiu, care va putea fi împodobit în preajma Sărbătorilor de iarnă. S-au amenajat alei, s-au montat bănci şi s-a construit un loc de joacă pentru copii. În perspectivă, deputatul Manuela Mitrea, candidat la Colegiul 8 pentru Camera Deputaţilor, doreşte să-şi continue demersul, pentru că în fiecare zonă a oraşului este nevoie de astfel de părculeţe. “Este abia începutul, o să mai am astfel de iniţiative şi în alte zone din colegiu, însă pentru început am ales IL Caragiale”, a declarat Manuela Mitrea.