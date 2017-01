“Manuela Mitrea este o variantă bună pentru Constanţa”

Preşedintele organizaţiei judeţene Constanţa a PSD, primarul Radu Mazăre, a declarat ieri că încă sînt purtate discuţii privind candidaţii pentru colegiile uninominale din judeţul Constanţa. „Trebuie să promovăm oameni reprezentativi, care să facă ceva pentru oraş şi pentru judeţ. Am discutat şi cu soţia lui Miron Mitrea, Manuela, şi cred că este o variantă bună pentru Constanţa. Dacă Mitrea ajunge iar la Ministerul Transporturilor, în fiecare seară cînd se bagă în pat, deputatul de Constanţa îi va aminti că trebuie reparat podul IPMC şi că trebuie făcută şoseaua de coastă. Acolo se fac cele mai mari presiuni şi se obţin cele mai importante lucruri. Manuela Mitrea este o femeie serioasă, este implicată în politică şi are un soţ care ne-a ajutat foarte mult ca ministru al Transporturilor şi cred că ne va ajuta în continuare. Vom stabili candidaţii cam în două săptămîni”, a declarat Mazăre. El a ţinut să precizeze că actualul viceprimar al Constanţei, Nicolae Nemirschi, nu va candida ca deputat. Legat de afirmaţiile preşedintelui PSD, Mircea Geoană, referitoare la faptul că, la Constanţa, centrul nu va face decît cel mult o propunere pentru un colegiu uninominal, Mazăre a afirmat: „E normal ca, la Constanţa, să vină maximum o propunere de candidat de la centru. Sîntem o organizaţie foarte puternică, cu rezultate foarte bune şi cu oameni care se pricep la administraţie. Dacă vom ajunge la Guvernare, în mod cert, oameni din Constanţa vor conduce niscaiva ministere, să facă treabă în toată ţara, cum am făcut şi la Constanţa”. Liderul PSD Constanţa a mai declarat că, la Constanţa, nu s-a pus problema unor colegii rezervate conservatorilor: „Am înţeles că PC va pune candidaţi în colegii în care stau bine, dar la Constanţa nu stau bine”.