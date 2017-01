Manuela Mitrea îi îndeamnă pe constănţeni să meargă la vot

Candidatul PSD din Colegiul 8 pentru Camera Deputaţilor, Manuela Mitrea, s-a întîlnit, ieri, cu constănţenii, în piaţa Brick, pentru a-i îndemna să meargă la vot în 30 noiembrie şi să pună ştampila pe PSD pentru „că doar aşa lucrurile se vor îndrepta”. Ea le-a oferit celor prezenţi în piaţă pliante şi calendare şi a explicat că va candida alături de echipa Radu Mazăre şi Nicuşor Constantinescu, pentru că numai o echipă puternică va aduce schimbarea. „PSD este partidul care întotdeauna a avut grijă de cei mulţi. Este singurul partid care a demonstrat că poate să aducă stabilitate şi echilibru în ţară”, a spus Manuela Mitrea. Oamenii au profitat de prezenţa Manuelei Mitrea pentru a găsi o rezolvare la problemele cu care se confruntă zilnic. Social democrata le-a promis că îi va ajuta şi va discuta şi cu primarul Constanţei pentru a se găsi soluţii la toate problemele cu care se confruntă oamenii. Manuela Mitrea a afirmat că, încă de prima dată cînd a venit în zonă, toţi cei prezenţi i-au spus că infracţionalitatea este o problemă majoră. Ea a dat drept exemplu nenorocirea care s-a petrecut duminică, în Tomis III, cînd un infractor a înjunghiat o tînără într-un bar, subliniind că exemplul este un motiv pentru oricine pentru a lua atitudine. Manuela Mitrea a afirmat că a discutat deja cu primarul Radu Mazăre şi cu preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa şi urmează să discute şi cu comandantul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa, Aurelian Zaheu, pentru a se lua măsuri suplimentare de siguranţă. „Oamenii trebuie să se simtă în siguranţă, de aceea voi discuta cu comandantul IPJ pentru înfiinţarea unei secţii de poliţie în zona CET. În afară de siguranţa personală, oamenii au nevoie şi de siguranţa salarială şi a unui trai decent, dar şi de siguranţa pensiei”, a declarat Manuela Mitrea. Ea a adăugat că PSD are în plan instituirea celei de-a 13 - a pensii, care se va acorda de Paşte - jumătate şi de Crăciun - jumătate, aşa cum şi bugetarii au la sfîrşit de an cel de-al 13-lea salariu. Ea a vorbit şi despre salariul minim pe economie, care, în opinia sa, trebuie să fie de 1.000 de lei. „Nu putem să mai lăsăm oamenii aşa pentru că nu au cu ce să trăiască. Ni s-au pus beţe în roate la pensii şi la salariile pentru profesori, pentru că am forţat legea pensiilor şi pe cea a salariilor, însă trebuie să determinăm un echilibru, pentru că 17% din români au salarii imense, iar 83% au salarii mici”, a mai spus candidatul pe Colegiul 8 Constanţa pentru Camera Deputaţilor.