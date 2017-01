Manuela Mitrea şi-a inaugurat cabinetul de parlamentar

Deputatul PSD de Constanţa Manuela Mitrea a inaugurat, ieri, cabinetul de parlamentar situat la Casa de Cultură a Sindicatelor. La inaugurare au participat şi senatorii constănţeni Alexandru Mazăre şi Nicolae Moga, alături de vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Cristinel Dragomir, viceprimarul Constanţei, Decebal Făgădău, şi prefectul Constanţei, Tit-Liviu Brăiloiu. Manuela Mitrea spune că rolul acestui cabinet este de a prelua problemele constănţenilor din colegiul pe care îl reprezintă şi de a le transmite mai departe. Chiar dacă spune că „mulţi s-au mirat că am avut curajul să-mi deschid cabinet de parlamentar”, Mitrea e încrezătoare că va putea soluţiona problemele constănţenilor din Colegiul 8 şi cu ajutorul autorităţilor locale, aşa cum a promis în campania electorală. „Oamenii nu se aşteaptă să le măresc eu pensiile sau să le dau butelii, dar se aşteaptă să le ascult problemele. Toate situaţiile care ne vor fi semnalate, vor fi preluate şi procesate. Dacă problemele cetăţenilor vor ţine de autorităţile locale, oamenii trebuie să fie siguri că vom încerca să le rezolvăm. Încercăm să le facem criza mai uşoară oamenilor”, a declarat Manuela Mitrea. La cabinetul deputatului social-democrat va fi în permanenţă unul dintre cei patru consilieri, dar vor fi şi zile pentru audienţe. „Eu voi anunţa din timp cînd voi putea veni la audienţe, însă programul cabinetului va fi de la 10.00 la 19.00, de luni pînă vineri”, a spus deputatul PSD. Parlamentarul de Constanţa a declarat că va continua proiectele pe care deja le-a demarat, amintind despre centrul pentru copii bolnavi de autism. „Am vorbit deja cu preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa şi am stabilit locaţia centrului la Eforie. Deja am vorbit cu specialişti care mi-au adus nişte proiecte. Nu este însă un proiect pe care să îl faci imediat, necesită timp”, a mai declarat deputatul.