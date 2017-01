Manuscris de John Lennon, vândut la licitaţie

O bucată de hârtie ce conţine versurile cântecului ”Lucy in the Sky with Diamonds” scrise de John Lennon a fost vândută la licitaţie, ieri, la Los Angeles, pentru suma de 145.000 de lire sterline, circa 237.132 de dolari. Bucata de hârtie a fost scoasă la vânzare în cadrul unei licitaţii organizate de Casa Profiles in History, la Saban Theater din Beverly Hills. Hârtia include o parte din piesa ”Lucy in the Sky with Diamonds” şi începutul piesei ”She\'s Leaving Home”, ambele prezente pe albumul ”Sgt. Pepper\'s Lonely Hearts Club Band” din anul 1967. Pe bucata de hârtie există şi schiţa unei camere în care apar patru persoane care stau în faţa ferestrei, decorată cu perdele.

Atunci când piesa ”Lucy in the Sky with Diamonds\" a fost lansată, odată cu albumul ”Sgt. Pepper\'s Lonely Hearts Club Band”, mulţi dintre fanii şi jurnaliştii britanici au afirmat că acest single este un imn adus drogului LSD, deoarece primele litere din cuvintele Lucy, Sky şi Diamonds compun într-adevăr numele drogului. Lucy in the Sky with Diamonds s-ar putea traduce prin Lucy în cerul cu diamante. Însă, John Lennon a negat întotdeauna această speculaţie, deşi era de notorietate faptul că muzicianul britanic obişnuia să consume droguri. Lennon a spus că a realizat mult mai târziu faptul că primele litere ale cuvintelor din titlul piesei alcătuiesc numele drogului LSD. Aşa cum Lennon a explicat în acea vreme, inspiraţia pentru această piesă i-a fost transmisă de fiul său, Julian, care, copil pe atunci, a desenat-o pe colega lui de şcoală, Lucy. Se spune că Julian Lennon i-a arătat tatălui său acel desen şi i-ar fi spus: ”Ea este Lucy în cerul cu diamante”, fraza care dă titlul cântecului. Britanica Lucy Vodden, al cărei nume de fată era O\'Donnell, a dezvăluit în 2007 că ea a fost sursa de inspiraţie pentru această piesă. Lucy Vodden a murit în 2009. ”Lucy in the Sky with Diamonds” a fost unul dintre cele mai populare cântece de pe albumul ”Sgt. Pepper\'s Lonely Hearts Club Band”, pe care revista ”Rolling Stone” l-a plasat pe primul loc în Topul 500 al celor mai bune albume din toate timpurile.

Anul trecut, în luna iunie, o bucată de hârtie pe care John Lennon a scris versurile piesei ”A Day in the Life” a fost vândută pentru 1,2 milioane de dolari. John Lennon a format, alături de Paul McCartney, George Harrison şi Ringo Starr, trupa The Beatles, unul dintre cele mai faimoase şi de succes grupuri din istoria muzicii rock, având la activ peste 1,1 miliarde de discuri vândute în lumea întreagă.