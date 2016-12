Manuscrisul piesei ”Born to Run”, la licitaţie

Manuscrisul piesei ”Born to Run”, lansată de rockerul american Bruce Springsteen, în 1975, va fi scos la vânzare într-o licitaţie ce va fi organizată de casa Sotheby's, pe 5 decembrie, la New York. Potrivit casei organizatoare, documentul este estimat între 70.000 de dolari şi 100.000 de dolari. Numele colecţionarului care îl scoate la vânzare nu a fost dezvăluit, dar, potrivit casei Sotheby's, documentul a făcut parte multă vreme din colecţia lui Mike Appel, fostul manager al rockerului. Organizatorii spun că cele mai multe versuri din versiunea din 1974, scrise de Bruce Springsteen în oraşul Long Branch, nu au fost publicate şi nici înregistrate, însă manuscrisul include, într-adevăr, ”o versiune aproape perfectă a refrenului”. Documentul va fi pus în vânzare la o licitaţie dedicată cărţilor şi manuscriselor rare. Piesa ”Born to Run” face parte din albumul omonim lansat de Bruce Springsteen pe 25 august 1975, prin intermediul casei Columbia Records. Acest material discografic a fost cel de-al treilea album de studio al rockerului american şi s-a vândut în şase milioane de copii în SUA.

Bruce Springsteen, născut pe 23 septembrie 1949, este cunoscut pentru popularizarea genului heartland rock, versurile poetice ale cântecelor sale şi sentimentele tipic americane transmise, centrate pe New Jersey-ul natal. Poreclit „The Boss“, Springsteen a lansat mai multe albume rock de succes, printre care ”Born in the USA” şi ”Born to Run”, şi a vândut peste 120 de milioane de discuri în întreaga lume. A fost recompensat cu 20 de premii Grammy, două Globuri de Aur şi un Oscar. Este considerat unul dintre cei mai influenţi compozitori ai secolului XX, iar în 2004, revista ”Rolling Stone” l-a inclus în topul celor mai mari 100 de artişti ai tuturor timpurilor, pe locul 23.