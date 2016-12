Manuscrisul ”Odei bucuriei”, expus cu ocazia bicentenarului Royal Philharmonic Society

Societatea Filarmonică Regală (The Royal Philharmonic Society), asociaţia britanică muzicală care l-a angajat pe Beethoven să compună Simfonia a 9-a, a anunţat miercuri că îşi va celebra bicentenarul în 2013, prin expunerea manuscrisului ”Odei bucuriei” pe ambele ţărmuri ale Atlanticului. The Royal Phillarmonic Society (RPS), înfiinţată la Londra, în ianuarie 1813, va organiza un concert în care va fi interpretată ultima simfonie compusă de Ludwig van Beethoven, dar şi compoziţii moderne şi îşi va digitaliza arhivele expuse la British Library, au anunţat, miercuri, reprezentanţii acestei societăţi, reuniţi în barul londez în care fondatorii ei obişnuiau să se întâlnească. ”Unele dintre cele mai renumite lucrări din repertoriul clasic au fost fie comandate de Royal Phillarmonic Society, fie au avut premierele în Marea Britanie, la concertele organizate de Royal Phillarmonic Society”, a declarat John Gillhooly, preşedintele acestei asociaţii muzicale. ”Lucrări de Beethoven, Mendelssohn, Schumann, Rahmahninov, Sibelius, Wagner, Brahms, Bruckner, Delius, Debussy şi Şostakovici, pentru a numi doar câţiva”, a adăugat Gilhooly, precizând că asociaţia pe care o prezidează a angajat peste 60 de compozitori doar în ultimul deceniu.

Societatea britanică va organiza expoziţii la New York şi la Londra, unde vor fi prezentate manuscrise cu ultima simfonie compusă de Beethoven, care include ”Oda bucuriei”, o temă care a devenit un simbol al păcii mondiale şi al libertăţii, dar şi imnul oficial al Uniunii Europene. Arhivele societăţii londoneze arată faptul că directorii de atunci ai asociaţiei l-au plătit în 1817 pe Ludwig van Beethoven cu 50 de guinee pentru Simfonia a 9-a. Asociaţia nu beneficiază de fonduri publice, ci este finanţată prin donaţii private. Înfiinţată de un grup de muzicieni profesionişti, pentru a promova muzica clasică în rândul unui public mai larg, RPS a comandat, pentru bicentenarul ei, 16 lucrări noi de la compozitori proeminenţi, precum Harrison Birtwistle, Wolfgang Rihm şi Magnus Lindberg. Expoziţia de scrisori şi manuscrise muzicale va fi organizată la Londra, în colaborare cu British Library şi cu Morgan Library şi la New York, în colaborare cu Juilliard School of Music, care deţine o altă copie a Simfoniei a 9-a. Manuscrisul american şi cel britanic al celebrei simfonii vor putea fi văzute unul lângă celălalt, pentru prima dată din 1824, la New York, în a doua jumătate a anului 2013.