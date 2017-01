MApN: 297 de exerciții naționale și 77 de exerciții multinaționale, în 2015

297 de exerciții naționale și 77 de exerciții multinaționale sunt planificate în acest an la nivelul Statului Major General (SMG), a informat, ieri, Ministerul Apărării Naționale prin intermediul unui comunicat transmis presei. Generalul-locotenent Nicolae Ciucă, șeful SMG, a precizat ieri, cu prilejul deschiderii oficiale a anului de instrucție 2015, că obiectivul pentru acest an este continuarea procesului de restabilire a capacității de luptă a Armatei. „În cadrul activității organizate la nivelul SMG, generalul-locotenent Nicolae Ciucă a precizat că obiectivul pentru acest an este continuarea procesului de restabilire a capacității de luptă a Armatei României, pentru asigurarea unei capacități de descurajare și apărare corespunzătoare, în concordanță cu planurile de contingență elaborate la nivelul NATO cu cele ale partenerilor strategici, precum și pentru îndeplinirea, la termenele planificate, a angajamentelor militare asumate de România pe plan internațional”, se arată în comunicatul de presă.