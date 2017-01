MApN, MAI, MAE, SRI organizează o expoziţie de armament

A opta ediţie a expoziţiei de tehnică şi tehnologie pentru apărare „EXPOMIL 2013" începe, joi, la Romexpo, 70 de firme din România, Belgia, Canada, Franţa, Italia, SUA şi Marea Britanie urmând să expună cele mai moderne echipamente în domeniu. „EXPOMIL 2013" se va desfăşura în perioada 26-29 septembrie, la Romexpo. Reunind un număr de 70 de firme din România, Belgia, Canada, Franţa, Italia, SUA şi Marea Britanie, care îşi vor expune tehnica pe o suprafaţă de 4.000 mp, EXPOMIL 2013 are ca scopuri principale promovarea industriei naţionale de apărare, dar şi continuarea dialogului cu instituţiile similare din celelalte ţări. „EXPOMIL 2013" este organizată de Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Economiei, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Afacerilor Externe, Serviciul Român de Informaţii, Romexpo SA, CN Romarm, precum şi asociaţiile patronale PATROMIL şi OPIAR. Expoziţia de tehnică şi tehnologie pentru apărare „EXPOMIL 2013" va reuni la standuri firme de prestigiu din ţară şi străinătate, care vor prezenta elementele de noutate şi stadiul actual de dezvoltare a echipamentelor şi capabilităţilor, în domeniul securităţii şi apărării. Potrivit organizatorilor, specialişti la nivel mondial vin în cadrul acestui eveniment pentru a identifica soluţii şi resurse în domeniul dezvoltării echipamentelor, valorificând potenţialul românesc, în concordanţă cu tendinţele generale în domeniu. Bogdan Nicolae Badea, secretar de Stat în Ministerul Economiei, a precizat că expoziţia este structurată pe trei secţiuni, cea de standuri, cea de apărare civilă şi protecţie chimică, biologică, radiologică şi nucleară şi secţiunea exerciţiilor. Directorul executiv al PATROMIL, Victor Manole, a menţionat că expoziţia are loc în contextul în care la Consiliul Europei se va discuta pentru prima dată, în decembrie, despre realizarea unei pieţe unice europene de securitate şi apărare. „Recent s-a schimbat legislaţia europeană în domeniu prin adoptarea directivelor din pachetul „Apărare”. (...) Comisia Europeană doreşte să interzică offset-ul şi deja există un Consiliu al Europei, la nivel de prim-ministru şi preşedinţi, în decembrie, în care se discută pentru prima oară realizarea eventuală a unei pieţe unice europene de securitate şi apărare", a subliniat el. Acest lucru este deosebit de important pentru România. „Este ultima activitate, ultima acţiune de mare vizibilitate în care putem să arătăm că România mai are industrie de securitate şi apărare şi, în acest fel, să încercăm ca, împreună cu toţi factorii implicaţi, în decembrie să avem o poziţie care să ne permită nouă, firmelor din industria de securitate şi apărare, să participăm la programele europene şi programele NATO. Ar fi păcat să ajungem ca ţări precum Luxemburg, Cipru, Malta, ţări din Uniunea Europeană care nu au nicio contribuţie reală şi concretă. În tentativa aceasta a noastră de a ne prezenta ca o industrie cu o masă critică suficientă de a fi luată în seamă, au început şi la noi parteneriate între jucătorii cu capital de stat român şi jucătorii cu capital privat român. Este un lucru bun, se pot face lucruri frumoase pentru clienţii noştri finali de către jucători români", a arătat Manole.

Comandorul Marcian Gheorghe, şeful secţie dotare şi expertiză din cadrul MApN, a menţionat, în intervenţia sa, că, în cadrul „EXPOMIL“, Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare şi Academia Tehnică Militară vor prezenta realizările lor principale în domeniul cercetării ştiinţifice, concretizate în demonstratoare tehnologice şi prototipuri, care vor aduce în atenţia specialiştilor ultimele soluţii şi progrese în domeniu. Potrivit acestuia, MApN va expune, printre altele, prin reprezentanţi ai categoriilor de forţe terestre navale şi aeriene ai Universităţii Naţionale pentru Apărare „Carol I”, precum şi ai Direcţiei Management, Resurse Umane, atât principalele realizări în domeniul cercetării militare, cât şi oferta educaţională a ministerului.