MApN-ul vrea rachete Hawk

În baza unui program demarat la începutul acestui an, privind adjudecarea unor contracte de peste 40 de milioane de euro, Ministerul Apărării Naţionale (MApN) vrea să achiziţioneze rachete Hawk, sisteme de securitate şi protecţie pentru 60 de obiective militare şi echipamente de război electronic pentru avioanele Hercules. MApN şi-a propus pentru primul trimestru al anului să cumpere un sistem de rachete sol-aer Hawk XXI. Contractul ar urma să facă parte din etapa a II-a a înţelegerii parafate în anul 2004 cu Olanda, în urma căruia MApN a achiziţionat, de la Forţele Aeriene Regale Olandeze, opt sisteme Hawk şi 78 de vehicule, valoarea contractului fiind de 23,5 milioane de euro. Rachetele Hawk (Homing All the Way Killer) au rază medie de acţiune şi ar trebui să asigure apărarea aeriană a Capitalei în cazul unui atac cu rachete sol-sol, pentru că actuala tehnică de provenienţă sovietică, respectiv rachetele Volhov, nu au un nivel de protecţie la nivel NATO. Un alt contract restant din 2009 este şi cel al securizării obiectivelor militare. Potrivit anunţurilor publicate în sistemul electronic de achiziţii publice, MApN urmează să cheltuiască peste 45 de milioane de lei pentru a cumpăra sisteme de securitate şi protecţie pentru 60 de obiective militare, printre acestea figurând unităţi şi depozite militare din toată ţara.