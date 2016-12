Mărțișoarele hand-made, alternativă la chinezăriile de pe tarabe

Cu doar câteva zile înainte de debutul primăverii, mărțișoarele sunt la mare căutare, așa că tarabele sunt asaltate de constănțeni care aleg simbolul perfect pentru femeile din viața lor. Dacă totuși vreți să oferiți un mărțișor deosebit, poate ar trebui să vă gândiți să confecționați propriul cadou pe care să îl oferiți pe 1 Martie. Mai mulți copii de 6 ani au învățat, în cadrul Atelierului Fanteziei de la Palatul Copiilor Constanța, să facă felicitări și mărțișoare pentru mame, surori și bunici folosind doar câteva fâșii de hârtie și puțin adeziv. ”Pentru sărbătorile de 1 și 8 Martie am lucrat furnicuțe, buburuze, trifoi cu patru foi, multe feluri de flori și în special ghiocei, cam tot ce poate fi oferit ca mărțișor. În general florile sunt cele mai ușor de făcut și cele mai potrivite pentru a fi oferite ca mărțișor sau ca decorațiune pentru felicitări în această perioadă”, a explicat coordonatorul Atelierului Fanteziei, prof. Cristina Barabaș. Decorațiunile sunt ușor de realizat și în 15 - 20 de minute, chiar și un copil de 6 ani poate face mici flori de hârtie colorată în tehnica quilling - arta rulării hârtiei. ”Vin la atelier de anul trecut. Aveam cinci ani când am venit prima dată și am învățat să fac felicitări, rame foto, mărțișoare. Nu e greu deloc și îmi place mult să realizez tot felul de decorațiuni. Acum sunt în clasa pregătitoare, dar nu am lipsit niciodată de la Atelierul Fanteziei”, a povestit Alesia. După cum spun și micii participanți la Atelier, tehnica este una simplă: fâșiile de hârtie colorată sunt rulate cu ajutorul unui ac special pentru quilling în cercuri de diferite dimensiuni, apoi capătul este lipit cu adeziv pentru a nu se desface. Din mai multe astfel de cercuri, îndoite pentru a lua diferite forme, folosindu-și imaginația, copiii reușesc să obțină diferite flori, fluturi, fulgi de zăpadă și alte decorațiuni. La Atelierul Fanteziei, cel mai tânăr cursant are doar cinci ani și jumătate și, deși încă nu se descurcă prea bine la numărat, are suficientă răbdare să ruleze bucățile de hârtie pentru a obține florile pe care și le dorește.

ELEVI CAPABILI DE PERFORMANȚĂ Copiii mai mari reușesc însă să facă performanță obținând premii la concursurile pe profil. ”Maria Bărbulescu are 10 ani, este elevă în clasa a IV-a, dar lucrează extraordinar de frumos, iar lucrările pe care le realizează sunt impresionante pentru un copil. Noi participăm cu lucrările copiilor noștri la competiții organizate de alte palate din țară, iar Maria, oriunde s-a înscris, a obținut premiul I”, a spus prof. Barabaș. Eleva a învățat tehnica rulării hârtiei împreună cu mama sa, studiind mai multe filmulețe de pe YouTube, și a descoperit că îi face plăcere să realizeze diverse obiecte în acest fel, așa că s-a înscris la Atelierul Fanteziei. ”Cu răbdare, se pot obține lucruri frumoase. Pentru piesele mai deosebite, cum sunt fulgii de zăpadă, am lucrat cam o oră și jumătate și am folosit aproximativ 20 de fâșii de hârtie”, a spus Maria.

Participarea elevilor la Atelierul Fanteziei este gratuită, însă elevii trebuie să își procure singuri materialele necesare. Prețul acestora nu este foarte ridicat, spune prof. coordonator, ajungând în jurul sumei de 10 lei. La cercul din cadrul Palatului Copiilor activează în prezent 115 copii.