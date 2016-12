„Mârțoaga“ Oltchim, gata de vânzare!

Planul de reorganizare a Oltchim va fi discutat de creditori în martie, suma recomandată de evaluatori pentru vânzarea combinatului din Râmnicu Vâlcea fiind de 307 milioane euro, a declarat ieri avocatul Gheorghe Piperea, care speră că tranzacţia va avea loc până la finele anului. „Metoda prin care încercăm să obţinem un succes al acestui plan de reorganizare este crearea acelui Oltchim 2, în care să se treacă toate activele, licenţele, autorizaţiile, plus personalul, în aşa fel încât să poată fi cumpărate părţile sociale de un investitor“, a spus Piperea, precizând că situaţia actuală a companiei s-a îmbunătăţit semnificativ, iar Oltchim nu mai este „un pacient bolnav, în stare de comă, ci unul în convalescenţă“. Astfel, combinatul funcţionează în prezent la 30% din capacitate şi generează lunar un rulaj de 15 milioane euro şi câștig înainte de taxe de peste 700.000 euro. În plus, peste 70% din producţie pleacă la export. Comparativ, în vara lui 2012, când funcţiona la o capacitate de 80%, compania avea pierderi lunare de cinci milioane de euro. „Eu personal am văzut lucrurile astea, în aşa fel încât să nu fiu considerat un fel de Dănilă Prepeleac. Nu m-am dus cu mârţoaga la iarmaroc ca s-o vând pe trei gâşte. Dacă am văzut că nu există posibilitatea să o vând, am zis că mă întorc acasă şi încerc s-o fac să arate mult mai bine“, a conchis Piperea. Combinatul chimic este controlat de stat, prin Ministerul Economiei, care deține 54,8% din acțiuni, şi se află în insolvenţă din ianuarie 2013.