Mara, câinele de salvare al pompierilor constănțeni

Are doi ani și trei luni, o cheamă Mara, face parte din echipa Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Dobrogea" și va fi antrenată pentru a salva vieți. Este vorba despre o cățelușă din rasa ciobănesc german, care a fost adusă la Constanța, în luna februarie a anului trecut, de la Centrul Chinologic Sibiu. După încheierea perioadei de pregătire, Mara va avea misiunea de a-i ajuta pe pompierii constănțeni să găsească victime prinse sub dărâmături, să intervină în situații critice, în care antrenamentul ei se va dovedi, cu siguranță, decisiv. Mara a trecut deja prin perioada de acomodare cu instructorul ei și prin predresaj, iar în luna septembrie se va întoarce la Centrul Chinologic din Sibiu, unde va fi pregătită, timp de patru luni, pentru misiuni de căutare și salvare. "Cursul, alcătuit din patru etape, va fi foarte complex. În fiecare lună va fi susținut câte un examen. Mara este un câine docil, sociabil, prietenos cu oamenii și sunt convins că se va descurca foarte bine. Rolul ei este acela de a descoperi victime sub dărâmături, în locuri greu accesibile în general. După ce ea va localiza persoana sau persoanele aflate în dificultate, va interveni echipa de salvare", a explicat instructorul cățelușei, plutonierul Daniel Șerban, din cadrul Detașamentului Constanța Oraș.

"ARE NAS BUN!" Mara a trecut deja printr-un program preliminar de pregătire. Adusă la Constanța când avea doar zece luni, cățelușa a trebuit să se acomodeze cu noua ei casă. A fost un proces pe care l-a depășit cu brio. "Când a ajuns la Constanța, era mică, a trebuit să se obișnuiască aici. Eu mi-am dat toată silința, am finalizat perioada de predresaj, am învățat-o comenzile și acum trebuie să înceapă pregătirea de specialitate. Mara promite foarte mult, de la începutul anului am făcut antrenamente zilnice cu ea. A dobândit deprinderi foarte importante pentru viitoarele misiuni. Are nas bun și nu greșește niciodată. De altfel, rasa ciobănesc german este recunoscută pentru un simț al mirosului extrem de dezvoltat, pentru inteligență și perseverență în îndeplinirea comenzilor primite. Tocmai de aceea, ciobăneștii sunt pregătiți pentru astfel de misiuni. Probleme pot interveni iarna, din cauza gerului sau când sunt ploi puternice, pentru că acestea spală urma de miros", a adăugat plutonierul Daniel Șerban. Centrul Chinologic de la Sibiu este unul dintre cele mai mari din Europa și se specializează în dresarea câinilor pentru nevoile structurilor Ministerului Afacerilor Interne, dar și ale Sistemului Național de Apărare.