Maradona “a sărit la gâtul” germanilor

Selecţionerul Argentinei, Diego Armando Maradona, i-a atacat fără menjamente pe germani, înaintea sfertului de finală cu Germania, acuzându-i, ieri, că i-au “furat” titlul mondial din 1990, când turneul final a fost găzduit de Italia. „A fost o seară specială, o seară pe care nu o voi uita niciodată. Nu îi pot ierta pe cei care ne-au ruinat. Finala cu Germania a fost o farsă totală. De la început până la sfârşit. Nu pot să uit insultele. O totală lipsă de respect faţă de naţiunea noastră. Am fost huiduiţi tot timpul. Imaginea cu mine a apărut pe tabelă şi am spus intenţionat: Bastarzilor! Am spus-o în aşa fel încât toată lumea să înţeleagă ce am de spus. Îi promisesem fiicei mele că voi reveni acasă cu trofeul, dar a trebuit să îi explic faptul că Mafia există în fotbal”, a spus, pentru presa argentiniană, Maradona, despre finala de la Roma, pierdută, cu 0-1, de Argentina. În schimb, ziarele din Germania au replicat, intervievându-l pe marele duşman al starului argentinian, Pele. „Nu am nimic personal cu Maradona, dar cred că nu este un antrenor bun. Trăieşte o viaţă ciudată, iar asta nu prea aduce lucruri bune în interiorul unui lot. Argentina are o echipă din care fac parte numai jucători de clasă mondială, care se organizează singuri. Iar în atac este Messi, care destramă apărările adverse şi creează multe spaţii pentru coechipierii săi”, a spus fostul mare fotbalist brazilian.