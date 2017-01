Maradona va susţine Spania

Diego Armando Maradona, fostul star al Argentinei, a declarat că va fi “din suflet” suporterul Spaniei la turneul final al Campionatului European din Austria şi Elveţia, care va avea loc în perioada 7-29 iunie, chiar dacă, în opinia, sa principalele favorite la titlul european sînt Italia şi Germania, informează cotidianul “Marca”. Argentinianul a făcut aceste declaraţii la Cannes, unde a fost prezent la premiera filmului care îi poartă numele, realizat de regizorul Emir Kusturica. Spania face parte din Grupa D la EURO 2008, alături de Grecia, Rusia şi Suedia.

Apărătoare specială pentru Ljunberg

Mijlocaşul suedez Fredrik Ljunberg va juca la EURO 2008 purtînd o apărătoare la coaste, din cauza unei accidentări suferită în luna aprilie, în urma căreia fotbalistul nu s-a refăcut complet, informează cotidianul “Marca”. Ljunberg, a carei prezenţă la EURO 2008 nu este pusă în pericol, a mai jucat, de asemenea, cu o apărătoare la mîna dreaptă, după ce îşi rupsese două degete, şi la turneul final din Portugalia, în 2004. În prezent la West Ham United, Ljunberg se va alătura lotului Suediei în cantonamentul de la Stenungsund, unde echipa va rămîne pînă pe 26 mai, perioadă în care va disputa un amical împotriva Sloveniei, la Goteborg. După această dată, nordicii se vor deplasa la Stockholm unde vor întîlni, în ultimul amical dinaintea plecării în Austria, reprezentativa Ucrainei.

Turcia a învins Slovacia

Echipa naţională a Turciei a învins, marţi seară, la Bielefeld, cu 1-0 (Hakan Balta 63), reprezentativa Slovaciei, într-un meci de pregătire pentru EURO 2008. Selecţionerul Turciei, Fatih Terim, a folosit următoarea formulă de echipă: Ruştu Recber - Ibrahim Kas (46 Sabri Sarioglu), Gokhan Zan, Emre Gungor, Hakan Balta (78 Ugur Boral) - Kazim Kazim, Mehmet Topal (46 Emre Belozoglu), Mehmet Aurelio, Tuncay Şanli (74 Arda Turan) - Mevlut Erdinc (46 Gokdeniz Karadeniz), Şemih Şenturk (66 Halil Altintop). Turcia face parte din Grupa A la EURO 2008, alături de selecţionatele Cehiei, Portugaliei şi Elveţiei.

Portugalia şi Turcia, primele echipe ce vor ajunge la EURO 2008

Portugalia şi Turcia (ambele din grupa A) vor fi primele echipe care se vor instala în cantonamentele de la EURO 2008, în Elveţia, începînd cu 1 iunie, a anunţat UEFA miercuri, într-un comunicat. Portugalia va sta la Neuchatel, iar turcii la Geneva. Ultimii vor ajunge vor fi spaniolii (Grupa D), pe 5 iunie, la Neustift (Austria). Programul sosirilor la Euro (în paranteză grupa din care fac parte) - 1 iunie: Portugalia (A) la Neuchatel (Elveţia); Turcia (A) la Geneva; 2 iunie: Elveţia (A) la Freienbach (Elveţia), Cehia (A) la Seefeld (Austria), Austria (B) la Stegersbach (Austria), Polonia (B) la Bad Waltersdorf (Austria), Italia (C) la Baden (Austria), România (C) la Saint-Gall (Elveţia); 3 iunie: Croaţia (B) la Bad Tatzmannsdorf (Austria), Germania (B) la Ascona (Elveţia), Olanda (C) la Lausanne (Elveţia), Grecia (D) la Hof (Austria); 4 iunie: Franţa (C) la Mont-Pelerin (Elveţia), Suedia (D) la Lugano (Elveţia), Rusia (D) la Leogang (Austria); 5 iunie: Spania (D) la Neustift (Austria).

Veteranul Haberli, convocat în lotul lărgit al Elveţiei

Thomas Haberli (Young Boys Berna) a fost convocat în lotul lărgit al Elveţiei pentru EURO 2008, pentru a-l înlocui pe Blaise Kufo, accidentat, decizia selecţionerului Jakob Kuhn de a apela la atacantul de 34 de ani fiind considerată o surpriză, informează site-ul UEFA. Kufo (FC Twente) va rata aproape sigur turneul final din cauza unei leziuni musculare. Haberli are o singură selecţie în naţionala Elveţiei, ce datează din 2004, cînd reprezentativa Ţării Cantoanelor a învins, cu 6-0, Insulele Feroe. În sezonul 2007-2008, Haberli a marcat 18 goluri în campionat, performanţă depăşită doar de coechipierul său Hakan Yakin, cu 24 de reuşite. Haberli este aşteptat în cantonamentul Elveţiei de la Lugano, unde a mai ajuns un alt fotbalist convocat de urgenţă, portarul Eldin Jakupovici, debutant. Kuhn se mai confruntă cu o serie de probleme de lot, după ce Tranquillo Barnetta (entorsă la gleznă cu întindere a ligamentelor externe şi cu leziune la capsula articulară) şi Steve von Bergen (fractură al patrulea metacarpian de la mîna dreaptă) s-au accidentat la antrenament şi sînt incerţi pentru turneul final din perioada 7-29 iunie. Sîmbătă, Elveţia va juca un meci amical în compania Slovaciei. Dacă va fi nevoie, Kuhn i-ar putea convoca în locul celor doi pe tinerii Johan Djourou şi Eren Derdiyok.