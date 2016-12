Maraton chirurgical la Spitalul de Urgenţă

Timp de trei zile, medicii Clinicii de Pediatrie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, în colaborare cu o serie de chirurgi renumiţi din Austria şi Germania, operează cele mai dificile malformaţii genito-urinare. „Maratonul” chirurgical a început ieri, când cinci copii au fost programaţi să intre în sălile de operaţii. Au vârste cuprinse între 1 an şi 22 de ani, iar toate costurile sunt suportate de Fundaţia Hope for the Nations (Speranţă pentru Naţiuni), care se află la cea de-a treia acţiune de acest gen. Copiii care vor fi operaţi în aceste zile vin atât din Constanţa, cât şi din Bucureşti, Vâlcea şi Republica Moldova. „Operaţiile sunt foarte complicate şi puţini medici din ţară le efectuează. Unii s-au născut fără vezică urinară, alţii fără organele genitale. Sunt operaţii de reconstrucţie ce pot dura până la 12 ore fiecare”, a explicat prof.univ.dr. Constantin Tica. Managerul SCJU Constanţa, dr. Dan Căpăţână, a declarat că unitatea sanitară pe care o conduce a depus toate eforturile pentru ca medicilor să nu le lipsească absolut nimic. Doctorul Thomas Boemers, din Koln, Germania, a subliniat, la rândul său, că aceste de operaţii de reconstrucţie a organelor genitale sunt foarte greu de efectuat. Aceste cazuri grave erau rezolvate, de obicei, doar la clinicile din Austria şi Germania însă, la iniţiativa Fundaţiei Hope of the Nations, medicii străini au venit la noi. Şi asta pentru că şi costurile de aici sunt mult mai scăzute. „Am calculat costurile legate de deplasarea copiilor din România în Germania, unde se află chirurgii specialişti pe probleme de malformaţii genito-urinare, iar suma se ridică la 60.000 euro pentru fiecare copil (cu banii aceştia, la noi pot fi operaţi trei sau patru copii, n.r.). Atunci, am zis că poate medicii din Germania ar dori să vină aici, să ţină un workshop, să-i înveţe pe medicii din România cum să facă aceste operaţii”, a declarat preşedintele Fundaţiei Hope for the Nations, Mark Biech.

CAZURI DISPERATE Daniela are opt ani şi s-a născut fără organele genitale. În numai opt luni, a suferit trei operaţii de reconstrucţie şi speră ca cea de-a patra să fie şi ultima. „Prima intervenţie a suferit-o în urmă cu patru ani şi jumătate”, a declarat mama copilei, Ioana Gavrilă, de 35 de ani.

Ioana are şase ani şi am găsit-o, ieri dimineaţă, foarte speriată. Mama ei, Nicoleta Radu, o încurajează, deşi este extrem de greu şi pentru ea. Printre lacrimi, femeia ne-a povestit că de când s-a născut cea mică aşteaptă această operaţie. „Ea urmează acum un tratament cu medicamente. Pastilele nu sunt foarte scumpe, dar nu se găsesc pe nicăieri. Un flacon costă 10 lei şi ne chinuim în fiecare lună să facem rost de el din afară, din alte ţări. Dacă operaţia reuşeşte, nu va mai avea nevoie de tratament”, a mai adăugat mama Ioanei. Tot ieri, aştepta să intre în sala de operaţii şi o micuţă de trei ani din Republica Moldova. Mama ei a afirmat că dacă medicii din Austria şi Germania nu ar fi venit la Constanţa, fata ei nu ar fi avut niciodată şansa să facă această operaţie. „Costurile sunt foarte mari. Eu nu aveam banii necesari şi orice aş fi făcut, probabil nu-i strângeam niciodată”, a afirmat femeia. Alţi cinci copii vor fi operaţi azi şi mâine de echipele de medici români, austrieci şi germani.