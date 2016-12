Maraton cu filme de Adrian Sitaru

Nu mai puţin de 10 filme de Adrian Sitaru, printre care „Tom Waits - Live in My Room” , „Biju” şi „O zi de Paşti”, vor fi prezentate în Bucureşti, de Institutul Cultural Român (ICR), pe 23 aprilie, de la ora 19.00, la sediul instituţiei. Cele 10 producţii sînt scurtmetraje de ficţiune, documentare-eseu şi filme experimentale. Lista completă a acestora include „Fun Fan\", „Despre Biju\", „A Very Bad Day\", „O zi din viaţa Teodorei, necenzurat!\", „Biju\", „O zi de Paşti\", „Gîndacul de bucătărie\", „Tom Waits - Live in My Room\", „Săpunul\" şi „Titlul acestui film apare mai tîrziu\". Accesul publicului la eveniment va fi liber, în limita locurilor disponibile.

Regizor, scenarist, producător şi actor, Adrian Sitaru este autorul lungmetrajului independent „Pescuit sportiv\" (2008) şi al scurtmetrajului „Valuri\" (2007), distinse cu numeroase premii la festivaluri internaţionale. A absolvit, în 2004, Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L.Caragiale”, specializarea Regie de film şi televiziune şi Facultatea de Regie Film şi TV din cadrul Universităţii Media. În 2007, a înfiinţat casa de producţie 4PROOF FILM, împreună cu Adrian Titieni, Adrian Silişteanu şi Monica Gorgan.