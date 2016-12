Maraton cu vedete, în scopuri caritabile

Actriţele Jessica Alba, Jennifer Connelly şi Jessica Biel, Jimmy Fallon şi cîntăreaţa Ciara au participat, ca ambasadori onorifici ai unui brand de cosmetice, la ediţia anuală Run/Walk for Women din New York, organizată pentru strîngerea de fonduri destinate cercetărilor medicale împotriva cancerului. Prezentatorul de televiziune Jimmy Fallon şi Ciara chiar au alergat în fruntea unei mulţimi de 40.000 de alergători. De altfel, toate vedetele au arătat un tonus excelent. Jessica Alba, în vîrstă de 28 de ani, a afişat o alură foarte sănătoasă şi foarte zveltă, deşi naşterea fiicei sale Honor Marie a avut loc în urmă cu mai puţin de un an. La fel şi Jennifer Connelly a dovedit un tonus de invidiat în timpul cursei, care a debutat din celebra Times Square şi s-a încheiat în Central Park din New York. Poate cea mai nepregătită a fost Jessica Biel, care şi-a revenit destul de repede şi a pozat alături de colegii săi de maraton.

A fost a 12-a ediţie anuală a acestui eveniment, care constă într-o cursă pe distanţa de cinci kilometri, organizată pentru a strînge fonduri în favoarea cercetărilor medicale împotriva cancerului la femei, tratamentului acestei maladii şi consilierii persoanelor afectate.