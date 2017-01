“Maraton“ monografic despre poetul Arthur Porumboiu

Cunoscutul critic literar, romancier, poet, eseist şi traducător Ion Roşioru, membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Dobrogea, a lansat, recent, la editura Ex Ponto, o lucrare cu caracter monografic, dedicată vieţii şi operei unui important poet dobrogean, Arthur Porumboiu. Această carte despre “un Hidalgo modern, care, hrănit cu iluzii, chiar crede că a învins morile de vînt“, se intitulează “Arthur Porumboiu sau Scrisul ca pavăză împotriva morţii“ şi este o lucrare exhaustivă, de la momentul naşterii unuia dintre cei mai importanţi poeţi tomitani, pînă la etapele care i-au marcat cariera. Adevărat “maraton“ monografic, volumul se vrea, după cum mărturiseşte chiar autorul, un pariu al monografului cu posteritatea. Ion Roşioru îşi explică demersul de a-l alege pe Arthur Porumboiu ca temă a celei mai recente cărţi ale sale: “Clipă de clipă, acest solitar şi uneori boem cu izbucniri eseniniene justiţiare, a trăit extaziat miracolul poeziei ca beţie a simţurilor şi din care nici prin gînd nu-ţi trece să te trezeşti vreodată. Opera lui are mai multă răbdare. Timpul n-o aleargă din urmă şi n-o perisabilizează. O recitire compactă a ei a meritat să ajungă şi sub ochii autorului, singurul care poate gira demersul exegetic pe care viaţa şi opera lui îl poate prilejui unui istoric sau critic literar. Adevăratul destin postum rămîne, cum se ştie bine, în custodia Timpului care ne va judeca pe toţi fără a mai putea să ne războim cu El“.

Încă din primele pagini ale cărţii, cititorul află că Arthur Porumboiu, scriitorul cu o carte de muncă în mai multe volume, a venit pe lume la data de 8 martie 1935, în satul Dimiana din comuna Beceni, judeţul Buzău. Poetul îşi proiectează ţinutul natal într-o jarişte mitică şi, după cum spune într-un interviu acordat prozatorului Ovidiu Dunăreanu, “acolo, la poalele Munţilor Buzăului, păscînd caprele, am întîlnit lupii cu ochi de fosfor, mistreţii morocănoşi şi şerpii iuţi strecurîndu-se prin cătina albă (...). Bucuria acelor clipe unice am purtat-o întreaga viaţă şi ea a constituit punctul meu de sprijin cînd realitatea s-a arătat extrem de dură cu mine“. Viitorul poet şi-a făcut studiile primare şi gimnaziale în satul natal, fiind, ulterior, elev al Şcolii Medii Tehnice de Protecţia Plantelor şi considerat de profesori matematician sadea. Încă din primul an de şcoală medie, adolescentul revoltat a început să citească frenetic literatură. Întîlnirea cu poezia se întîmplase, însă, în serile copilăriei, cînd tatăl citea copiilor poeme din ediţia princeps a lui Eminescu, carte ajunsă printr-o întîmplare fericită în proprietatea familiei. Debutul literar al poetului s-a produs pe data de 18 ianuarie 1953, în ziarul local “Viaţa Buzăului“, cu basmul în versuri “Făt-Frumos şi Zîna Munţilor“, care obţinuse Premiul I la concursul literar organizat de cenaclul din localitate. Autor a numeroase volume de poezie, reportaje şi a unei cărţi cu caracter autobiografic în care povesteşte de cumplita experienţă avută în timpul încarcerării în închisorile comuniste, în timpul regimului Ceauşescu, Arthur Porumboiu s-a impus drept unul dintre scriitorii tomitani de marcă. Arthur Porumboiu este membru al Uniunii Scriitorilor din anul 1980. Printre distincţiile pe care le-a primit, de-a lungul timpului, se numără premiul pentru poezie al filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor pe anul 1995, pentru antologia de autor “Calea Jertfei şi Marele Premiu “Ovidius“ pe anul 1996 pentru întreaga activitate literară. Regretatul Laurenţiu Ulici îl caracteriza: “Poetul este un neliniştit timid, un singuratic ce-şi repudiază singurătatea, dar într-un mod care e al timidităţii, voalat şi cu mare, copilărească, dulceaţă a gestului“.