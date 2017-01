„Maratonul” folcloric de pe litoral, la final

După un periplu folcloric prin toate zonele etnografice ale ţării, care a ţinut mai ceva ca în poveşti - şapte zile - Festivalul Internaţional de Folclor pentru Copii şi Tineri Interpreţi „Dobroge, mândră grădină” şi-a desemnat câştigătorii. Toate scenele manifestării - Eforie Nord şi Sud, Mamaia, Venus, Neptun, Jupiter, Pecineaga, Albeşti - au fost „părăsite” în favoarea celei de la Mangalia, unde, pe esplanada Casei de Cultură, a avut loc, sâmbătă, festivitatea de premiere.

După îndelungate deliberări, juriul, alcătuit din etnomuzicologul prof. Steluţa Popa, prof. dr. Maria Tănase Marin, compozitorul şi dirijorul Constantin Arvinte, maestrul coregraf Viorel Vatamaniuc şi maestrul coregraf Ion Cristian, a decis câştigătorii.

La secţiunea Grupuri vocal-folclorice, Trofeul „Dobroge, mândră grădină” i-a fost înmânat ansamblului folcloric „Ciuleandra” din Prahova. „Pentru noi înseamnă foarte mult acest premiu. Este un premiu pentru care am muncit mult şi pentru care ne bucurăm. Am mai participat la o mulţime de festivaluri, în ţară, dar şi în Africa de Sud, în Grecia, Portugalia”, a spus una dintre componentele „Ciulendrei”, Adriana Deaconu, care, în 2008, câştiga Trofeul „Dobroge, mândră grădină”, la secţiunea Interpretare.

Cea mai bună solistă, o suceveancă. Frumoasa suceveancă Mădălina Candrea a fost remarcată la secţiunea Interpretare solişti vocali şi instrumentişti, juriul hotărând ca trofeul să-i revină acesteia. Şi dobrogenii s-au remarcat pentru calităţile lor vocale. Constănţenii au fost şi cei mai buni instrumentişti, Premiul I ajungând la Grupul „Mandolinata” din Constanţa, iar premiul al II-lea - la Roxana Vieru (14-18 ani) şi Liviu Vieru (19-25 ani).

Juriul a fost impresionat şi de talentul lui Horvat Loriz Luzer, a cărui interpretare la violină i-a adus unul din cele şase trofee acordate la cea de-a VII-a ediţie a manifestării etno-folclorice, la secţiunea Interpretare solişti vocali şi instrumentişti cu dizabilităţi.

Ansamblul „Sveti Sava” din Serbia, pe podium. La secţiunea Coregrafie dans popular naţional, prezentatorii festivităţii de premiere, Jeni Barbu şi Ion Ioniţă, au chemat pe scena festivalului două ansambluri folclorice, pentru a le înmâna trofeele „Dobroge, mândră grădină”: „Hora” din Drăgăneşti, judeţul Olt şi „Dor de sat” din Unirea, judeţul Alba. La secţiunea Coregrafie dans popular internaţional, marele premiu al festivalului a ajuns la ansamblul folcloric „Sveti Sava” din Belgrad, Serbia.

„Orice s-ar întâmpla, folclorul, dansul popular, muzica populară nu poate să ni le ia nimeni. Un astfel de festival este un plus pentru turismul românesc. Oamenii vin să se distreze în vacanţă, dar şi să vadă astfel de evenimente, să râdă, să danseze. De la an la an, acest festival devine mai performant, mai profesionist. Sunt turişti care ne-au mulţumit pentru acest festival organizat în staţiuni”, a spus primarul municipiului Mangalia, Mihai Claudiu Tusac, gazdă şi coorganizator al evenimentului.