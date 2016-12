Maratonul operaţiilor imposibile continuă

Echipele de chirurgi constănţeni austrieci şi germani au continuat, ieri, seria operaţiilor complicate. Am găsit-o, ieri dimineaţă, pe Ana-Maria Borboană, în vârstă de 21 de ani, pregătindu-se să intre în sala de operaţii. Ne-a spus că nu are emoţii şi că are încredere în echipa de medici chirurgi. În schimb, mama ei, Elena Borboană, nu mai avea stare. „Am emoţii, este firesc, dar totul va fi bine pentru ea. Are distrofie de vezică urinară şi asta este a opta operaţie. Sper să fie şi ultima. În clasa a VIII-a a renunţat la şcoală din cauza malformaţiei”, a povestit mama tinerei. Din păcate, ieri, medicii au avut şi o veste proastă pentru un băieţel de numai 11 ani care a suferit deja câteva operaţii de reconstrucţie a organelor genitale. Marian-Gabriel Capătă este din Ilfov şi a venit la Spitalul de Urgenţă în speranţa că va putea duce o viaţă normală după ce va fi operat. Se pare, însă, că situaţia lui este mult mai complicată decât au crezut, iniţial, medicii. „Suntem aici de o săptămână şi acum ne-au spus că nu pot face aici operaţia. Ne-au trimis la Spitalul Budimex din Bucureşti. Păi, dacă nici medicii din Austria şi Germania nu ne pot ajuta, ce ne pot face cei de la Budimex?”, s-a întrebat bunica lui Marian, Ecaterina Cristea. Femeia nu va renunţa însă şi este decisă să facă tot ce-i stă în putere pentru a-şi vedea nepotul sănătos. „Voi merge până la capăt. Nu pot să-l las aşa. Dacă este nevoie, plec cu el şi în străinătate... Orice, numai să se facă bine”, a spus bunica băiatului. Astăzi este ultima zi în care chirurgii din străinătate vor opera alături de medicii Clinicii de Chirurgie şi Ortopedie Pediatriacă a Spitalului de Urgenţă Constanţa. Amintim că, în perioada 24-27 septembrie, medicii constănţeni, în colaborare cu o serie de chirurgi renumiţi din Austria şi Germania, operează cele mai dificile malformaţii genito-urinare, iar toate costurile sunt suportate de Fundaţia Hope for the Nations (Speranţă pentru Naţiuni), care se află la cea de-a treia acţiune de acest gen. Copiii care sunt operaţi în aceste zile vin atât din Constanţa, cât şi din Bucureşti, Vâlcea şi Republica Moldova.