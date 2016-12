Marc Anthony a cerut divorţul de Jennifer Lopez

Cântăreţul de salsa Marc Anthony a cerut, în mod oficial, divorţul de soţia sa, nimeni alta decât cântăreaţa şi actriţa americană Jennifer Lopez, de care se separase în iulie 2011, potrivit unor documente depuse la Curtea Superioară din Los Angeles. Marc Anthony a invocat motivul diferenţelor ireconciliabile şi a solicitat custodie comună asupra gemenilor cuplului, Emme şi Max, de 4 ani. Cuplul şi-a anunţat despărţirea în iulie 2011. ”Am decis să punem capăt căsniciei noastre. A fost o decizie foarte greu de luat. Am ajuns la un acord amiabil”, au anunţat cele două vedete, atunci, într-un comunicat comun pentru revista ”People”.

Jennifer Lopez, în vârstă de 42 de ani şi Marc Anthony, de 43 de ani, s-au căsătorit în iunie 2004, în cadrul unei ceremonii secrete ce a fost organizată în cartierul Beverly Hills din Los Angeles. Cântăreaţa a născut gemeni în februarie 2008. Jennifer Lopez, numită J.Lo de fanii ei, provine dintr-o familie portoricană din New York, la fel ca şi Marc Anthony, un cântăreţ de salsa foarte popular în America Latină. Cântăreaţa a mai fost căsătorită cu Ojani Noa, din februarie 1997 până în ianuarie 1998, iar după o relaţie de câţiva ani cu rapperul Sean Combs (P. Diddy), s-a căsătorit cu dansatorul Cris Judd, de care a divorţat în iunie 2002, după o căsnicie care a durat numai zece luni. La rândul său, Marc Anthony se află deja la cel de-al doilea divorţ, după cel de fosta Miss Puerto Rico, Dayanara Torres.

În ciuda despărţirii lor, Marc Anthony şi Jennifer Lopez continuă să colaboreze pe plan profesional, producând împreună emisiunea de televiziune Q\'Viva! The Chosen, însă relaţia lor este uneori foarte tensionată. Jennifer Lopez are deja o relaţie de câteva luni cu un dansator de 25 de ani. Casper Smart este un dansator cu o carieră frumoasă în faţă, dar nu a avut întotdeauna cele mai mari şanse, după cum o arată şi un videoclip în care a apărut la 18 ani. Noul iubit al lui Jennifer Lopez apare aşa cum nu ni l-am fi imaginat. Acesta a fost o albină dansatoare. Filmul din 2008 face parte dintr-o campanie a companiei ce fabrică îngheţată Haagen-Dazs, menit să atragă atenţia asupra diminuării populaţiei de albine. Îmbrăcat într-un costum de albină, Casper Smart este în centrul campaniei şi îşi etalează calităţile de dansator. ”Hei, albinuţe, albinuţe, albinuţe, am găsit nişte nectar. DJ Honey, dă-i drumul”, spune Casper la începutul filmuleţului. Jennifer Lopez i-a dat o mână de ajutor în carieră, acesta fiind unul dintre personajele principale ale videoclipului ”Dance Again”. Drept cadou pentru ziua de naştere, J.Lo. i-a cumpărat o camionetă Dodge Ram, pe care dansatorul o conduce pe străzile din Los Angeles.