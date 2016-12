Marc Dworkin, inventatorul de vinuri

Născut la Paris, în 1964, Marc Dworkin este un oenolog renumit printre iubitorii de vinuri bune. Absolvent de biochimie la Paris şi de oenologie la Bordeaux, de 25 de ani practică meseria pe care o iubeşte. Timp de 17 ani a lucrat la celebrele podgorii Chateau Clarke, Cote Montpezat, Chateau Larmande and Chateau Bellefont-Belcier, iar din 1999 a devenit consultant, împărtăşindu-şi cunoştinţele celor care vor să creeze vinuri. Actualmente el este managerul general al podgoriei Bessa Valley din Bulgaria, dar asta nu-l ţine în spatele unui birou.

ŞAPTE LUNI PE DRUM. Programul său este extrem de încărcat, călătorind şi şapte luni pe an, expertiza sa fiind căutată din România până în China. \"Casa mea este în Bordeaux. Însă nu prea dau pe acasă. Cam şapte luni pe an sunt pe drumuri. Norocul meu este că soţia mea este şi ea oenolog şi mă înţelege. Este greu, dar pot spune că am o viaţă frumoasă\", a spus Dworkin. El are patru copii, doi trecuţi de 20 de ani, şi doi mici, de şase şi de patru ani. Cei mari nu sunt implicaţi în crearea de vinuri, dar Dworkin speră ca măcar unul din cei mici să calce pe urmele sale. \"Cei mari au alte drumuri în viaţă, dar mi-ar plăcea ca măcar unul din ceilalţi doi copii ai mei să ia meseria de la mine\", a mai spus Dworkin.

IDEEA CARE DEVINE REALITATE. Totul porneşte de la o idee. După aceea, Dworkin creează formula, caută solul potrivit şi strugurii potriviţi, stabileşte condiţiile de producţie şi de depozitare şi se implică chiar şi în crearea reţelei de distribuţie. \"Iniţial, totul este în mintea mea şi, după aceea, devine realitate, pas cu pas. Însă scopul întregului proces este cel de a bea vinul. Abia atunci capătă sens un proiect care se derulează pe parcursul mai multor ani\", a explicat Marc Dworkin.

SAINT-EMILLION, ORIGINEA DRAGOSTEI PENTRU VIN. Oenologul a numit localitatea franceză Saint-Emilion ca punct de origine al pasiunii sale pentru vin. \"La trei ani am ajuns pentru prima dată la Saint-Emilion, dar abia la 16 ani am descoperit vinul de acolo, graţie naşului meu. De atunci nu m-am mai putut despărţi de el, închinându-mi viaţa cercetării, creării şi degustării vinurilor\", a spus Dworkin.

VINUL, LIANTUL VIEŢII. Pentru Marc Dworkin, vinul, băutura veche de mii de ani, este cel care a jucat un rol fundamental de-a lungul timpului în viaţa oamenilor, în toate etapele vieţii, iar cei care nu beau vin nu au parte de unul dintre darurile fundamentale ale pământului pentru oameni. \"Începând cu zeul trac Dionisos, vinul străbate istoria societăţii umane, găsindu-l prezent atât în textele istorice, dar şi în cele religioase, cum ar fi Biblia. El este cel care uneşte oamenii, care îi aduce aproape, viaţa fără prieteni neavând sens. Cei care nu beau vin ratează una dintre experienţele esenţiale ale vieţii\", a precizat Dworkin.