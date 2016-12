Marc Marquez a câştigat Marele Premiu al Aragonului

Marc Marquez, pilotul echipei Repsol Honda şi liderul clasamentului general, a câştigat duminică Marele Premiu al Aragonului şi s-a desprins la 52 de puncte în ierarhia generală de Valentino Rossi, care a terminat pe ultima treaptă a podiumului. Jorge Lorenzo a plecat excelent şi, după cel puţin un contact cu Marquez în primele viraje, părea să scape în frunte. O altă succesiune de depăşiri l-a adus pe Maverick Vinales în fruntea plutonului, cu Rossi pe locul 4. O greşeală a lui Marquez l-a scos provizoriu pe spaniol de la conducere şi l-a trecut pe 5, după Dovizioso.

Cu 18 tururi înainte de final a început ascensiunea lui Rossi. Italianul l-a depăşit pe Jorge Lorenzo, apoi a trecut şi de Vinales şi a ajuns la conducerea cursei. Pilotul italian a fost constant, însă cu 11 tururi înainte de final a fost ajuns din urmă şi, mai apoi, depășit de un Marquez foarte rapid. Superioritatea pilotului de la Repsol Honda a fost evidentă, iar spaniolul s-a distanţat constant până spre final, reuşind să câştige fără emoţii şi să îşi mărească avansul în fruntea clasamentului general.

Spectacolul a fost ţinut viu până la final de duelul Rossi - Lorenzo, cu ultimul ajungându-l din urmă pe italian cu şase tururi înainte de final. Jorge a trecut destul de uşor, după un tur de la momentul apropierii, însă Rossi a părut că are rezerve pentru a forţa depăşirea. Din păcate, momentul a fost ales prost şi italianul a frânat prea târziu pentru a mai prinde virajul, a ieşit în decor şi l-a scăpat definitiv pe Lorenzo, terminând pe ultima treaptă a podiumului. Interesant este că „Doctorul” nu a câștigat vreodată pe Motorland Aragon din Alcaniz (Spania), unul dintre cele trei circuite „interzise” din calendar, alături de Red Bull Ring şi Circuit of the Americas.

Marc Marquez (23 de ani) are 52 de puncte avans în clasamentul general, cu patru etape înainte de un final de sezon ce i-ar putea aduce cel de-al treilea titlu mondial din carieră. Spaniolul a avut un weekend cu multe evenimente. A căzut în a treia ședință de antrenamente libere, dar apoi a evoluat excelent în calificări și a obținut pole-position-ul.

BRAD BINDER, CAMPION MONDIAL LA CLASA MOTO3

Pilotul sud-african Brad Binder (KTM) a devenit campion mondial de motociclism viteză la clasa Moto3, cu patru curse înainte de finalul sezonului, după ce s-a clasat pe locul secund în Marele Premiu al Aragonului. Binder (21 ani), învingător în cinci curse pe parcursul acestui sezon, este primul sud-african ce câștigă un titlu mondial la motociclism viteză după Jon Ekerold, campion la categoria 350 cmc în 1980.

În cursa de duminică, victoria a revenit spaniolului Jorge Navaro (Honda), urmat de Brad Binder și de italianul Enea Bastianini (Honda). Brad Binder are 249 de puncte în clasamentul general, fiind urmat la mare distanță de Jorge Navaroo, cu 143p, și de Enea Bastianini, cu 139p, în condițiile în care în ultimele patru Mari Premii ale sezonului vor fi atribuite în total 100 de puncte învingătorilor. Sud-africanul îi succede în palmaresul categoriei Moto3 britanicului Danny Kent, campionul din 2015.

La clasa Moto2 a dominat Sam Lowes. Britanicul, care a luat startul cu numărul 50 în clasa intermediară, a plecat din pole şi a terminat victorios cu peste două secunde avans. A încheiat pe locul 2 şi a obţinut primul podium din carieră Alex Marquez, fratele mai mic al lui Marc, care l-a depășit pe Franco Morbidelli, coechipierul său de la Marc VDS.

Următoarea etapă a Motomondialului de viteză este Marele Premiu al Japoniei, programat la Motegi, pe 16 octombrie.

