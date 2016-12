Marca PDL: „Legea asistenţei sociale, tratată cu perversiuni”

A EXPIRAT ASUMAREA După ce în ultimii şase ani am asistat la mai multe asumări ale răspunderii Guvernului pe anumite proiecte de lege decât s-au văzut în România după 1989, acum PDL a găsit o altă formulă pentru ca proiectele de lege să treacă în formula dorită: adoptarea tacită. Prin urmare, PDL generează blocaje în cele două camere ale Parlamentului în aşa fel încât proiectele de lege să nu fie dezbătute până la termenul limită, ceea ce determină adoptarea tacită a legilor. Cu toate astea, parlamentarii Puterii mai pozează şi în „Miţa cinstita“. Liderul senatorilor PDL, Cristian Rădulescu, a susţinut, în Biroul Permanent al Senatului, că Legea asistenţei sociale trebuie să fie lăsată să treacă de această Cameră prin adoptare tacită pentru că, după ce a fost tratată „cu pervesiuni“, nu se poate să i se dea drumul „fată mare prin piaţă“. Rădulescu a propus ca această lege să fie trecută pe ultimul loc în ordinea de zi a şedinţei de plen, tocmai pentru ca acest proiect să nu poată fi dezbătut şi votat în timpul programului de lucru. „În sesiunea trecută s-a promis că o rezolvăm în două săptămâni, în sesiunea aceasta au trecut două luni, a fost prezentată de către ministrul de profil de nu mai puţin de opt ori aici şi am blocat activitatea Senatului nedorind să adoptăm această lege, iar acum, când i se apropie termenul de adoptare tacită, spunem că vrem totuşi s-o adoptăm“, a spus liderul senatorilor PDL.

A IEŞIT CUM A VRUT PDL Propunerea lui Cristian Rădulescu a generat o dezbatere aprinsă în BP al Senatului. Reprezentanţii PNL şi PSD au susţinut că nu este necesar ca legea să treacă tacit şi că vor asigura cvorumul pentru dezbaterea proiectului, însă vor vota împotrivă. În replică, Rădulescu a spus că, de fapt, dacă se ajunge la dezbaterea legii, doar se va face „spectacol“ şi că mai bine proiectul este adoptat tacit şi trimis la Cameră în forma venită de la Guvern. În final, propunerea pedelistului a fost aprobată şi lucrurile au ieşit exact aşa cum şi-a dorit pentru că senatorii PDL au părăsit plenul. Actul normativ are caracter organic şi urmează să intre în dezbaterea Camerei Deputaţilor care este for decizional.