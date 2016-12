Marcel Iureș a dat în judecată formația Holograf

Actorul Marcel Iureş a apelat la instanță pentru a cere bani trupei Holograf, pentru o colaborare de acum 12 ani. Este vorba despre melodia „Fără ea”, la finalul căreia Iureş recită câteva versuri, timp de 24 de secunde. Cererea de chemare la judecată a fost înregistrată la sfârşitul lunii iulie, la Tribunalul Bucureşti, şi are ca obiect drepturi de autor şi drepturi conexe, iar până acum nu a fost stabilit un prim termen pentru proces.

„Am avut o singură colaborare, în urmă cu foarte mult timp. La un moment dat am primit o sumă din drepturi conexe, însă nu-mi mai amintesc cât. Vă pot spune doar că în Occident există un sistem bine pus la punct, unde se emit hârtii, aici însă nu se prea întâmplă”, a declarat Marcel Iureş.

„DOMNUL IUREŞ A PRIMIT ATÂT CÂT ŞI-A DORIT, CONFORM CONTRACTULUI SEMNAT” Membrii formaţiei sunt foarte surprinși de gestul actorului şi nu-l înţeleg. La aflarea veștii, lui Dan Bittman nici nu i-a venit să creadă, iar bateristul Edi Petroșel își aduce vag aminte de nemulțumirea veche a lui Iureș. „Aud abia acum despre acest proces. Într-adevăr, am avut o colaborare cu Marcel Iureş în urmă cu vreo 12 ani, la piesa „Fără ea”, de pe albumul „Pur şi Simplu”. Sunt surprins şi este o surpriză pentru mine, pentru că la data respectivă s-a semnat un contract cu care domnul Iureş a fost de acord şi am îndeplinit toate condiţiile impuse de acesta. Atunci s-a stabilit să-i revină un procent din numărul difuzărilor, din vânzările albumului, iar domnul Iureş a primit atât cât şi-a dorit, conform contractului semnat, respectând toate formele legale”, a declarat membrul trupei Holograf, Edi Petroşel.

Acesta a mai precizat: „Drepturile de autor au fost plătite, am mai avut nişte discuţii cu avocaţii dânsului, cred că prin 2006, care invocau nemulţumirea acestuia legată de suma mult prea mică, iar noi am prezentat toate deconturile şi rapoartele, apoi s-au calmat. Uniunea Compozitorilor şi UCMR au plătit conform legii. Poate domnul Marcel Iureş are alte aşteptări, având în vedere că îşi desfăşoară activitatea şi în America, însă artiştii din România o duc mai modest, încasările sunt altele”.