Marcel Lică rămîne în arest

Curtea de Apel Piteşti a judecat, ieri, recursul înaintat de avocaţii apărării lui Marcel Savaniu, Sorin Corpodean şi Marcel Lică la decizia de arestare preventivă pentru 29 de zile a celor trei, implicaţi în dosarul “Corupţie în fotbal”. Toţi trei au cerut să fie cercetaţi în stare de libertate, declarîndu-se nevinovaţi cu privire la acuzaţiile de luare de mită. Cei trei acuzaţi au recunoscut că au avut contacte cu Liviu Făcăleaţă, reprezentantul patronului de la FC Argeş, Cornel Penescu, dar au negat varianta că au primit bani sau alte bunuri din partea acestuia pentru a favoriza formaţia din Trivale. Extrem de afectat, fostul preşedinte al Farului şi, totodată, fostul mare arbitru constănţean Marcel Lică a izbucnit în plîns în sala de judecată: “Nu am pretins şi nu am primit nimic. Vreau să vă spun un lucru. Deşi ocupam funcţia de vicepreşedinte, de delegările observatorilor se ocupa preşedintele CCA, Gheorghe Constantin. De regulă, înainte cu 48 de ore eram anunţat la ce meci vom asista. Am vorbit cu domnul Făcăleaţă la telefon, el fiind suporter al FC Argeş şi al Farului şi ne-am tachinat reciproc. Convorbirile sînt scoase din context. Am un nume, o carieră de internaţional, 35 de ani de activitate în fotbal şi acum acest nume îmi este pătat”. După mai mult de trei ore de audieri, Curtea de Apel a decis să respingă recursurile, astfel că cei trei vor rămîne în continuare în arest, în ciuda faptului că avocatul lui Lică, Ion Grigoroiu, a susţinut că a fost încălcat dreptul la apărare al clientului său.

Dan Lăzărescu, favorit pentru şefia CCA

După ce Gheorghe Constantin (preşedintele CCA) şi Marcel Lică (vicepreşedintele CCA) au fost arestaţi, iar celălalt vicepreşedinte al CCA, Nicolae Grigorescu, a demisionat din funcţie, Comitetul Executiv al FRF va alege azi noul şef al arbitrilor. Pentru această funcţie sînt cinci candidaţi: Dan Lăzărescu, Ion Crăciunescu, Aron Huzu, Vasile Avram şi Cornel Sorescu, primul fiind cotat cu cele mai mari şanse, mai ales că Ion Crăciunescu a condiţionat venirea sa de demisia preşedintelui FRF, Mircea Sandu. Printre cluburile care îl sprijină pe Lăzărescu se numără şi FC Farul, care a anunţat FRF despre această opţiune.