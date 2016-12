Marcel Păvăleanu va rămâne în spatele gratiilor

Cererea de eliberare provizorie sub control judiciar a fostului angajat al SGG Marcel Păvăleanu, arestat într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 35 de milioane de euro, a fost respinsă pentru a treia oară de magistraţii prahoveni. Potrivit portalului instanţelor de judecată, Marcel Păvăleanu a formulat o nouă cerere de eliberare provizorie sub control judiciar, pe care magistraţii instanţei de fond, respectiv Tribunalul Prahova, au respins-o ca neîntemeiată marţi, în ultima zi a anului 2013. Inculpatul a formulat recurs împotriva acestei decizii, iar Curtea de Apel Ploieşti a respins, joi, ca nefondată acţiunea lui Păvăleanu. Fostul angajat al SGG Marcel Păvăleanu şi alte şase persoane au fost arestaţi în luna octombrie, sub acuzaţiile de evaziune fiscală şi spălare de bani într-un dosar cu un prejudiciu estimat la 35 de milioane de euro. Potrivit procurorilor de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, în perioada 2012-2013, inculpaţii s-au folosit de un lanţ comercial fictiv, în care erau incluse aproximativ 60 de societăţi comerciale de pe raza judeţului Prahova şi a municipiului Bucureşti, din care o parte aveau comportament tip „fantomă“, simulând operaţiuni comerciale de achiziţie/livrare mărfuri şi servicii ce au avut ca rezultat diminuarea bazelor impozabile fiscale. Ulterior, sumele de bani rezultate din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală au fost retrase în numerar din conturile bancare ale societăţilor comerciale, prin simularea unor operaţiuni contabile nereale de creditare a propriilor firme, prejudiciul fiind estimat, până în prezent, la 149.800.000 lei.

ROŞIA MONTANĂ În acest dosar, în care se efectuează cercetări faţă de un număr de 132 de societăţi comerciale, procurorii au început urmărirea penală faţă de SC Roşia Montană Gold Corporation (RMGC), pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la spălare de bani. În acelaşi dosar, anchetatorii au cerut arestarea unui alt inculpat, Răzvan Alexe, însă magistraţii au dispus la acel moment măsura obligării de a nu părăsi ţara fără încuviinţarea instanţei de judecată pentru o perioadă de 30 de zile. La câteva săptămâni, Răzvan Alexe a fost arestat de procurorii DNA într-un alt dosar privind infracţiunea de trafic de influenţă.